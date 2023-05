Včeraj, v četrtek, so se odprle prijave za vseh 16 počitniških programov, ki jih tudi letos sofinancira Mestna občina Ljubljana (MOL). Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici). Tudi letos velja, da je v posamezni program počitniškega varstva otrok lahko vključen največ dva tedna. Zanimanje za programe je izredno veliko, ponekod sprejemajo otroke v čakalno vrsto.

Med ponudniki programov, namenjenih otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, so tudi Društvo za kulturo inkluzije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana, Zavod Aktivna starost, plesna kluba Bolero in Minimundo, Smučarsko društvo Novinar, Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon in športna kluba Bleščica ter ABC šport. Prav tako bodo varstvo ponudili v Salezijanskem mladinskem centru Rakovnik in Društvu katoliških pedagogov Slovenije.

Programi niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo s 1. septembrom 2023 vstopili v 1. razred osnovne šole. Zato pa lahko z vpisom pohitijo starši mladostnikov do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami. Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani. Ne glede na višino navedenega prispevka za udeleženca v posameznem programu pa so tudi letos poskrbeli, da bo za socialno ogrožene otroke varstvo v celoti brezplačno. x vl