Nasmejana in polna energije nas je pred ljubljanskim vrtcem Galjevica pričakala skupinica Kužki, v kateri so otroci, ki bodo septembra prvič sedli v šolske klopi. Po dva v vrsti so zapustili dvorišče in se v družbi vzgojiteljice Mateje Funkl in njene pomočnice Barbare Domjanko počasi odpravili proti Peruzzijevi. »Da bomo tam stopili na PST,« so nam pripravljeni na naš prihod pojasnili otroci.

Na sveži zrak

Opremljeni z majhnim nahrbtnikom in primerno obuti so korakali v tempu, ki ga je bilo težko loviti. S tem se je strinjala tudi starejša krajanka, ki je otrokom na pločniku odstopila prostor in jih z nasmehom pospremila k novim dogodivščinam. »Imamo veliko energije, saj smo pravkar pojedli zajtrk. Kuharice so nam skuhale mlečni zdrob,« so povedali, od zadaj pa je bilo mogoče slišati le pripombo, da so v kuhinji tokrat pozabili na čokoladni posip. »Na pot smo se odpravili, ker je danes pomemben dan za Ljubljano. Včasih je bila ograja in ljudje niso smeli na drugo stran,« nam je povedal Martin, njegov prijateljček Hubert pa ga je dopolnil: »Na pohod gremo tudi zato, da se sproščamo in dihamo sveži zrak. Pa tudi, da se družimo z drugimi otroki.«

Ker so premajhni, da bi razumeli čas in grozote okupirane Ljubljane, jih z zgodovinskimi dejstvi vzgojiteljice niti ne obremenjujejo. »Pomembno je, da se danes res vsi zabavajo, tudi vreme nam je naklonjeno,« je bila na svoje pohodnike ponosna Mateja Funkl in dodala, da bo pohod štel tudi za športni program Zlati sonček. »Okolica vrtca nam dopušča veliko sprehodov. Poleg Golovca se pogosto sprehodimo do Botaničnega vrta in naprej do Špice. Do začetka počitnic se bomo povzpeli še na Rožnik,« je vzgojiteljica ponosno pohvalila dobro telesno pripravljenost svojih varovancev.

Od Peruzzijeve do Livade in nazaj

Prvi postanek so otroci naredili na kontrolni točki Rudnik, na križišču med Dolenjsko cesto in Peruzzijevo ulico. »Najbolj pridni so na kontrolno točko prišli že ob 9. uri zjutraj. Od tu pa do Livade se bo sprehodilo 339 otrok iz vrtca Galjevica, 110 iz vrtca Pod gradom, nekaj deset še iz mednarodne šole. Super so. Vsi so odlične volje,« je najmlajše pohodnike na prvi kontrolni točki pohvalila prostovoljka in hitela s štampiljko potrjevat kartončke, ki so jih na vrvici in okoli vrtu nosili otroci. »Ste videli. Tole je pa ljubljanski grad,« je na magnet, ki so ga pohodniki dobili v dar, pokazala deklica in dodala, da se s starši večkrat sprehodijo do tja. »Je pa današnji pohod za nas organiziral naš župan Janković,« se je oglasil fantič, preden je mimo nas odkorakal naprej, vse do prve klopce na poti, ki pa so jo že zasedli otroci iz skupine Kresničke, druge enote vrtca Galjevica.​ »Gremo naprej, vem, kje je klopca. Pa še mojo babico in dedka lahko povabimo, da gresta z nami,« je hitel Gal, ki z družino živi ob trasi PST. »Škoda, da je pohod samo za nas, ljubljanske otroke. Sem hotel povabiti sestrično, ki ne živi tukaj. Morda vseeno pride v soboto in gremo skupaj,« je še povedal fantič, ki mu je uspelo s pomočjo prijateljev le poklicati babico, da jih je ta pozdravila s hišnega dvorišča.

Kot nam je uspelo izvedeti, se bo kar nekaj otrok z družino odpravilo na pohod še v soboto. »Cel krog, to je 35 kilometrov, bomo prehodili. In v nahrbtniku bom poleg vode imel še kakšno jabolko,« se je pohvalil Martin, a na koncu vseeno popustil in priznal, da bo za vsak primer vzel še čokolado. »In gumijaste bombone,« ga je v smehu dopolnil Hubert. Ob klepetu so otroci po slabi uri hoje z vmesnimi postanki za igro in malico prišli do za njih zadnje kontrolne točke na Livadi in se prav nič utrujeni vrnili v vrtec na kosilo in popoldanski spanec. Včeraj ni bilo junaka, ki bi se spanca branil.