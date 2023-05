»Ohranjamo lokacijo, za katero ocenjujemo, da ima dovolj sončnih dni, je dovolj odmaknjena od mesta, hkrati pa vseeno toliko blizu, da se lahko občani tja odpravijo z brisačo na rami,« je povedal jeseniški župan Peter Bohinec in ob tem pokazal načrte za novo jeseniško kopališče na Ukovi. Po županovih besedah bo tam nastal sodoben objekt z zelenimi površinami, projektiranje katerega so zaupali arhitektom Ing-Arh.

Še naprej bodo skakali v vodo

Desetmetrski skakalni stolp je spomeniško zaščiten in ga bodo na Ukovi ohranili, bodo pa naredili posebno bazensko školjko za skakanje v vodo. Ta del bazena bo dostopen v poletnih mesecih. Preostali del bodo nadgradili s streho, kar bo zagotovilo energetsko učinkovitost. Bazen bo manjši, dolg 25 metrov in tudi ne tako globok kot sedanji, s čimer bodo zmanjšali kubaturo vode.

Novost bo zunanji bazen, ki bo namenjen za rekreacijo, otroke, starejše in gibalno ovirane, saj bo imel klančino za lažji dostop. »Namesto okroglega otroškega bazena smo se odločili za adekvaten bazen, ki bo ponujal tudi možnost učenja plavanja. Kar 30 odstotkov jeseniških šolarjev ne zna plavati, kar je za župana skrb vzbujajoče,« je ob tem pojasnil Bohinec.

V načrtu so tudi dodatne garderobe, velnes s savnami in fitnesom ter gostinski obrat. Bazenskemu kompleksu bodo dodali parkirna mesta, cesto na Ukovi pa v poletnih mesecih uredili v enosmerni prometni režim. Gre za idejni projekt, za katerega bodo na občini poskušali pridobiti tudi državna sredstva.

Čakajo zeleno luč za sanacijo

Še prej občino čaka kratkoročna sanacija sedanjega bazena, da bo ta letošnje poletje lahko odprt. Pripravili so že sanacijski program in dokumentacijo poslali Gradbenemu inštitutu ZRMK, da oceni, ali so načrtovani ukrepi zadostni za varno obratovanje. Po načrtih bodo v bazenu zrušili obstoječ beton do armature, na notranji strani opravili peskanje in nato vpeli, sidrali ter stabilizirali novo armaturo, z namenom ojačanja celotne statike. Sledi zalitje z betonskimi elementi. Nato bodo v bazen namestili še folijo, s čimer se prepreči vplive vode na beton.

Občina bo po zeleni luči ZRMK objavila razpis za izvajalca, dela pa bodo po oceni projektanta potekala dva do tri tedne. Marca so na Ukovi izvedli tudi geološke raziskave in prva ocena pravi, da je teren stabilen ter ni problematičen oziroma da so skrbi, da bi teren odneslo, odveč.