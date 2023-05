A o tem ne bo odločal on, o tem boste odločali vi! Da, tako je pridigal sveti Pavel iz Tržiča množici somišljenikov. No, ne vemo, v kakšnih intimnih odnosih je Pavel z velikim šefom Janezom, ampak vse kaže, da sta še vedno na »vi«. Ker, saj je jasno, bo o Ruparjevi stranki odločil On. Bog. Ker Pavel je le Njegov odposlanec na zemlji.