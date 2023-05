Ljubljanski kapetan Timi Max Elšnik pravi, da imajo zeleno-beli po osvojitvi naslova državnih prvakov, ki so ga potrdili prav na derbiju z Mariborom 16. aprila, velik motiv. »Priložnost osvojiti še pokalni naslov in ponoviti uspeh Olimpijinega moštva izpred štirih let in se s tem z zlatimi črkami zapisati v zgodovino kluba je nekaj, kar nam daje veliko motivacije,« je dejal na današnji novinarski konferenci v Celju.

Na drugi strani jim bodo stali stari znanci iz Maribora, ki želijo sezono končati z vsaj enim naslovom. »Pričakujem, da bomo dali vse od sebe za osvojitev te lovorike, da slavimo in na ta način vrnemo nekaj našim navijačem,« je dejal kapetan vijoličastih Martin Milec.

Kot sta na današnjem druženju z novinarji ocenila trenerja obeh ekip, bodo o zmagovalcu odločale malenkosti. »Ena tekma odloča o naslovu, v tem primeru derbi dveh ekip, ki se dobro poznata in sta najboljši v tej sezoni,« je dejal trener Olimpije Albert Riera. Španec je ocenil, da izid 3:1 v zmagah za Olimpijo v državnem prvenstvu to sezono ne predstavlja prednosti za Olimpijo pred finalom.

Tako Riera kot tudi strateg Maribora Damir Krznar napovedujeta odprt, napadalno usmerjen nogomet. Hrvaški strokovnjak po zmagi proti Muri v zadnjem krogu državnega prvenstva pri svojih igralcih čuti močno željo po zmagi. »Imamo lepo priložnost, da na izjemen način zaključimo to sezono,« je dejal.

Pri osvajanju 10. naslova pokalnih zmagovalcev se Mariborčani nadejajo močne podpore s tribun. Ta vsaj zaenkrat kaže, da bi lahko bila v prid Štajercev. »Naši navijači nam dajejo veter v jadra skozi celo sezono, tudi v težkih časih, in vesel sem, da bodo znova naš močan zaveznik,« je dejal Krznar. Riera medtem ohranja upanje, da bi se razmerja na tribunah v naslednjih dneh do tekme vendarle izenačila. »Ne bi želeli biti v zaostanku že pred prvim žvižgom,« je dejal in pozval navijače zeleno-belih, da napolnijo tribune.

Finalni dvoboj se bo na stadionu Z'Dežele začel ob 20.30 v soboto, pred tem bo ob 16.30 na sporedu finale ženskega pokala. Tudi ta bo ponudil dvoboj najboljših ekip državnega prvenstva, Mure None in Olimpije.

Sobotni bo četrti dvoboj ekip v tej sezoni. Zadnjo tekmo z Olimpijo v prvenstvu so murašice v Ljubljani izgubile z 0:2, pred tem pa so slavile s 4:0 in 2:1. Obe ekipi pa se v obdobju pred finalom ukvarjata z organizacijskimi izzivi v svojih vrstah.

Ekipa iz Prekmurja je pred dnevi zamenjala trenerja. Amirja Karića je odnesel poraz z Olimpijo, njegove naloge pa je prevzel namestnik Robert Berendijaš. A kot je novinarjem povedala kapetanka Špela Kolbl, to ne bo vplivalo na pripravljenost črno-belih, ki so z devetimi pokalnimi naslovi doslej najuspešnejše v tem tekmovanju.

Na drugi strani skrbi Ljubljančankam pred poskusom osvojitve tretjega zaporednega pokalnega naslova povzroča novica o zavrnjeni izdaji licence ekipi za prihodnjo sezono. Kapetanka Ana Milović je ob tem zatrdila, da se igralke pred finalom s tem ne ukvarjajo. »Verjamemo, da bodo odgovorni uredili, kar je potrebno, igralke pa smo osredotočene na finale,« je dejala.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je pred finalom navijače pozvala k pravočasnemu prihodu v Celje in uporabi petih brezplačnih parkirišč v knežjem mestu: Celjski sejem, igrišče Olimp, Planet Tuš, City Center in Dvorana Golovec. Kot so opozorili, je zaradi varnostnega vidika za moški finale uvedena personalizacija vstopnic, zaradi česar je pravočasen prihod še bolj pomemben.