Orban v madžarski prestolnici gosti dvodnevno konferenco konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC), ki uživa tudi podporo ameriških republikancev, in evropskih zaveznikov. Populistični premier je dogodek izkoristil za podporo Trumpu in kritiko liberalizma, poročajo tuji mediji.

Zahodni svet je »napaden zaradi virusa, razvitega v naprednih liberalnih laboratorijih«, je dejal. Madžarska ima po njegovem protistrup za to. Pri tem je obsodil politiko enakosti spolov, migracije in t.i. barvne revolucije od Bližnjega vzhoda do Ukrajine.

V govoru je tudi poudaril, da je Madžarska »inkubator«, v katerem se preizkuša konservativna politika prihodnosti. »Nismo samo govorili o konservativnem obratu, ampak smo ga dejansko izvedli,« je dejal Orban po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Orban se je izrekel tudi proti »progresivni zunanji politiki«, ki da vodi v vojno in kaos. Donalda Trumpa pa je pozval, naj se vrne na predsedniški položaj ZDA. Če bi bil Trump predsednik, Evrope in Ukrajine ne bi prizadela vojna, je prepričan.

Srečanja se med drugim udeležujejo tudi gruzijski premier Irakli Garibašvili, sin nekdanjega brazilskega predsednika Eduardo Bolsonaro, nekdanji češki premier Andrej Babiš in nekdanji slovenski premier Janez Janša, ki jih je Orban v govoru označil za »branitelje svobodnega sveta«, poroča APA.

Madžarska je že maja lani gostila srečanje Cpac, ki poteka od 70. let prejšnjega stoletja, na njem pa nastopijo mnogi desničarski politiki in aktivisti. Prejšnje je potekalo februarja blizu Washingtona, na njem pa je nastopil tudi Trump, ki znova kandidira za predsednika ZDA.