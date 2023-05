Na sredinem, že četrtem shodu upokojencev, so med drugim odmevale besede Pavla Ruparja, ki je uperil ostro kritiko v svetovalko predsednice države Nataše Pirc Musar Biserko Marolt Meden, sicer nekdanjo predsednico društva Srebrna nit, ki je sodelovala pri pripravi predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Rupar je med drugim zahteval »odstranitev« Biserke Marolt Meden, kar je v sredo ostro obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v današnji izjavi za medije poudarila, da za teptanje dostojanstva, kakršnemu smo bili priča na sredinem shodu upokojencev v Ljubljani, v državnem zboru ni prostora.

»Moja vrata, torej vrata predsednice državnega zbora, so ljudem, ki počnejo takšne stvari, zaprta. Pa ne zaradi legitimnosti njihovih zahtev, ampak zaradi nelegitimnosti takšnih posameznikov,« je poudarila.

Po njenih besedah si v državnem zboru želijo dostojnega in spoštljivega komuniciranja ter kritičnega, tudi ostrega soočanja mnenj, ne pa žaljivosti in »spuščanja pod mejo vedno globlje.« Prav tako ne smemo tolerirati sovražnega govora, ki se lahko zelo hitro sprevrže v fizično nasilje. Svoboda govora, je dodala, sega do tja, kjer se začne svoboda drugega.

»Včerajšnji dogodki na Trgu republike, uporabljena retorika in teptanje človeškega dostojanstva so bili razlog, da smo v Gibanju Svoboda pred skoraj natanko letom dni stopili na politični parket. Kolikor mi je znano, sta celoten državni vrh, predsednica republike in tudi predsednik vlade odrekla legitimnost tako organizatorjem kot podpornikom včerajšnjega shoda,« je poudarila. Tudi državni zbor, je dodala, zlorabi svobode govora ne sme dajati nobene vloge. Ob tem je pojasnila, da je bil sestanek, dogovorjen za 16. maja, sicer sklican na Ruparjevo željo.

Širjenje sovražnega govora so obsodili tudi v kabinetu predsednika vlade, kjer poudarjajo, da s posamezniki, ki širijo manipulacije in zavajajo javnost, ne bodo sodelovali.

»Politična propaganda, ki temelji na manipulaciji in zavajanju javnosti z uporabo neprimernih vizualnih elementov in sovražne retorike, neprimerna in spodkopava demokratičen dialog v državi. Tovrstna praksa je za družbeno klimo škodljiva in nesprejemljiva, zato se vlada v dialog s takšnimi posamezniki in skupinami ne bo vključevala,« so izpostavili v današnji izjavi za javnost.

Ob tem so dodali, da predsednik vlade in ministri ter ministrice podpirajo javno in svobodno izražanje mnenj ter pravico do mirnih protestov. »V luči včerajšnjega shoda pa poudarjamo, da ima vlada ničelno toleranco do širjenja in spodbujanja sovražnega govora v družbi in ga najostreje obsojamo,« so izpostavili.

Na Ruparjeve besede pa so se ostro odzvali tudi v stranki Levica in v kabinetu ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca.

»Besede samooklicanega upokojenskega vodje, sicer prekaljenega politika Ruparja, o delu Biserke Marolt Meden najostreje obsojam,« so v kabinetu ministra besede Maljevca povzeli v sporočilu za javnost. Tovrstni izpadi, so dodali, med ljudi vnašajo razdor in podirajo, kar si solidarni del družbe prizadeva zgraditi, to pa je vključujočo in povezano družbo. Maljevac je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar v svojo ekipo vključila Biserko Marolt Meden, ki je pri svojem delu pokazala strokovnost, predanost in tovarištvo.

V Levici pa so v izjavi za javnost izpostavili, da je Rupar iz politične osame obujen nastopač, nastavljen zato, da izkorišča nezadovoljstvo upokojencev in da obračunava s političnimi nasprotniki desnice. Ob tem se Ruparju »ne gre za starejše, nič bolj, kot se mu je šlo, ko je še imel aktivno politično kariero v času, ko je SDS na oblasti izvrševala neoliberalne in antisocialne politike,« so navedli.

Kritični so bili tudi do Ruparjeve izjave, da bi si takšno svetovalko, kot je Marolt Medenova, »v času tretjega rajha izbral nemški nacistični voditelj Adolf Hitler. Da si Rupar dovoli primerjati delovanje Biserke Marolt Meden z delovanjem nacistov, ne pove ničesar o njej in popolnoma vse o njemu,« so izpostavili.