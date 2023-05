Prek projektov bodo izplačana nadomestila dobaviteljem zaradi regulacije cen električne energije in plina, podlago za katera je dal zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen, določitev njihove višine pa sta opredelili uredbi za določitev nadomestila dobaviteljem zemeljske plina in za določitev nadomestila dobaviteljem električne energije.

Kot sporočili po seji vlade, je ministrstvo za infrastrukturo za namen izplačil odprlo 13 novih projektov za posamezne dobavitelje električne energije. Na podlagi prejetih vlog za mesec januar bo skupna vrednost izplačil prve tranše nekaj manj kot 31,13 milijona evrov

Za dobavitelje zemeljskega plina pa bo ministrstvo odprlo 16 novih projektov. Na podlagi prejetih vlog za obdobje od septembra 2022 do vključno januarja 2023 bo skupna vrednost izplačil za prvo tranšo 16,95 milijona evrov. Dobavitelji bodo vloge za nakazila nadomestil skladno z omenjenima uredbama posredovali mesečno. Nadomestila za elektriko bodo po ocenah skupno znašala 216,7 milijona evrov, za plin pa 79,9 milijona evrov.

Vlada bo sodelovala pri strateškem partnerstvu projekta GREMO

Vlada je danes sprejela tudi zavezo o sodelovanju pri strateškem partnerstvu projekta GREMO (GREen MObility) - Misiji zelene in digitalne preobrazbe slovenske avtomobilske industrije. Dejavnosti sodelujočih ministrstev bo usklajevala aprila ustanovljena vladna delovna skupina za preobrazbo slovenske avtomobilske industrije.

Kot so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, bo delovna skupina vlade za preobrazbo slovenske avtomobilske industrije zadolžena za usklajevanje aktivnosti vseh vključenih ministrstev vključno z uskladitvijo virov financiranj v okviru finančnih načrtov resorjev.

Vlada je to delovno skupino ustanovila aprila letos zaradi pomena, ki ga ima avtomobilska industrija za slovensko gospodarstvo. Njen namen je povezovanje medresorskih in medsektorskih aktivnosti za preobrazbo slovenske avtomobilske industrije za priložnosti, ki jih zastavljajo pomembni tehnološki trendi, zeleni prehod in elektrifikacija mobilnosti.

Uradno se bo država v strateško partnerstvo projekta GREMO s svojim prispevkom vključila v torek, ko bo v okviru Strateške razvojne konference konzorcija sodelujočih podjetij podpisala zaveze o partnerstvu. »Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva več kot desetino slovenskega bruto domačega proizvoda in več kot petino slovenskega izvoza, zato je pomembno, da Slovenija sledi zeleni in digitalni transformaciji za nadaljnji razvoj in napredek tega področja,« so poudarili na vladi.

Da slovenska avtomobilska industrija zadrži svojo vlogo pomembnega dobavitelja tudi v prihodnosti, ki bo predvsem električna, so predstavniki Slovenskega avtomobilskega grozda ACS oblikovali Misijo GREMO. V njenem okviru bodo razvijali in izdelovali nove inovativne izdelke za elektrificirano mobilnost, razvijali nove proizvodne tehnologije ter pospešeno uvajali napredno robotiko, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje. Zagotavljali bodo rešitve krožnega gospodarstva v proizvodnih procesih in na ta način pomembno pripomogli k zniževanju okoljskega odtisa, so zapisali na vladi.

Za ohranjanje in nadaljnji dvig konkurenčnosti slovenske avtomobilske industrije na evropski in svetovni ravni je po njihovih navedbah nujen nov partnerski pristop med državo, znanostjo in industrijo ter nadgradnja sedanjih modelov sofinanciranja razvojnih projektov in podpornih ukrepov. Zaradi tega je konzorcij GREMO vladi ponudil strateško partnerstvo.