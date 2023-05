Petra Bezjak Cirman je vodenje Ukoma začasno prevzela avgusta 2022 po tistem, ko je z mesta v. d. direktorja Ukoma odšel Dragan Barbutovski, ki ga je vlada na to mesto imenovala ob nastopu mandata junija lani. Vlada je nato februarja letos Bezjak Cirman podaljšala mandat v. d. direktorice, ker natečajni postopki za izbiro direktorja še niso bili zaključeni, so takrat pojasnili na vladi.

Posebni javni natečaj za direktorja Ukoma je bil sicer objavljen 17. januarja letos, nanj so prispele štiri prijave. Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Ukoma je na podlagi opravljenega izbirnega postopka ter na podlagi standardov in meril ocenila Petro Bezjak Cirman kot primerno za omenjeno funkcijo, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Bezjak Cirmanova je sicer univerzitetna diplomirana novinarka. Med letoma 2005 in 2008 je opravljala delo dopisnice z Dolenjske in novinarke v notranjepolitični redakciji Dela, med letoma 2008 in 2017 pa je bila novinarka informativnega programa Televizije Slovenija. Od leta 2017 do nastopa funkcije v. d. direktorice Ukoma pa je bila poklicna predsednica Sveta delavcev Radiotelevizije Slovenija, so še zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada za v. d. direktorja Akosa imenovala Poharja

Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) imenovala Marka Poharja. Funkcijo bo odpravljal od 8. maja do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev ali najdlje do 7. novembra, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Razpis za direktorja Akosa je se je lansko jesen zaključil brez izbora. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je nato nov razpis objavilo v začetku februarja, ga nekaj dni pozneje umaknilo in še enega objavilo sredi februarja.

Vlada jePoharja za v. d. direktorja Akos postavila do zaključka tega javnega natečaja. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj direktorja agencije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Akos sedaj kot v. d. direktorice vodi Tanja Muha. Za polni mandat je bila imenovana v začetku novembra 2017, novembra lani pa se ji je petletni mandat uradno iztekel.

Mark Pohar je kot v. d. direktorja leta 2011 že vodil Agencijo za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek), ki se je nato leta 2014 preimenovala v Akos.