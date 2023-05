Prireditev bo povezoval Klemen Bunderla, stari znanec tekačic, leteči reporter na terenu pa bo ponovno Klemen Bučan, zato zabavnih vložkov in smeha ne bo manjkalo niti letos. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše tekače, ki jih bo za Oskarjev tek ogreval priljubljeni Ribič Pepe.

Ker je dm tek za ženske namenjen tudi druženju in sklepanju novih prijateljstev, so v dm Slovenija ponovno poskrbeli za bogat spremljevalni program. Skupina Čuki že vrsto let spodbuja dekleta na teku ob 30. rojstnem dnevu dm Slovenija pa bo dodatno žensko energijo dogodku zagotovo prinesla izjemna Helena Blagne.

Celotno glasbeno dogajanje je brezplačno na voljo tudi tistim, ki niso največji privrženci teka, si pa želijo tekačice spodbujati in biti del edinstvenega dogodka. Poskrbljeno bo za obilico zabave, kot se za 30. rojstni dan tudi spodobi. In kot vsako leto – znanih obrazov na dm teku za ženske ne bo malo!

Prijave so že v teku

Prijave na letošnji dm tek za ženske so možne do 20. maja, do 12. ure. Do 10. maja je cena startnine 35 evrov, po tem datumu pa 39 evrov. Kot običajno lahko izbirate med krajšo progo, na 5 kilometrov, in daljšo, na 10 kilometrov. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše tekače, brezplačni Oskarjev tek namenjen vsem otrokom od 2. do 12. leta starosti.

Več informacij za tekačice je na voljo na spletni strani www.tekzazenske.si in v vseh dm prodajalnah po Sloveniji.