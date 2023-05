Da bi okrepili Evropsko unijo kot globalnega akterja, moramo biti sposobni hitreje najti skupna stališča, so pri tem poudarili v Berlinu. Skupina držav je s tem sprožila pobudo za spremembo postopka odločanja EU na področju zunanje in varnostne politike, ki že dolgo razdvaja sedemindvajseterico.

»Skupaj z Belgijo, Finsko, Francijo, Italijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Slovenijo in Španijo Nemčija ustanavlja skupino za večjo uporabo kvalificirane večinske odločitve v skupni zunanji in varnostni politiki,« je zunanje ministrstvo v Berlinu zapisalo na Twitterju in dodalo, da bo EU s tem postala močnejši globalni akter. Ob tem je priložilo skupno izjavo članic skupine, v kateri pojasnjujejo, da je cilj skupine povečati učinkovitost in hitrost pri sprejemanju zunanjepolitičnih odločitev EU. Te so se morale namreč doslej sprejemati s soglasjem vseh držav članic.

»Cilj skupine je pragmatično doseči konkreten napredek v postopkih odločanja o vprašanjih zunanje in varnostne politike na podlagi ureditev, ki jih že vsebuje Pogodba o EU,« so zapisale članice skupine in zagotovile, da bodo redno ocenjevale stanje in tesno sodelovale z vsemi drugimi članicami unije. Skupini se bodo lahko pridružile tudi druge države članice EU, »zainteresirane za izboljšanje postopkov odločanja v zunanji politiki EU, zlasti glede glasovanja s kvalificirano večino«.

V preteklosti je bilo v EU že več pozivov k odločanju s kvalificirano večino, vendar niso bili uspešni. Zlasti manjše članice EU skrbi, da njihov glas ne bo več upoštevan, če bodo izgubile možnost veta. Za potrditev s kvalificirano večino mora zakonodajo podpreti najmanj 15 od 27 članic EU, ki morajo skupaj predstavljati najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije.