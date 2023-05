Moški naj bi imel težave zaradi zdravil, ki so mu jih predpisali v veteranski bolnišnici, je za tiskovno agencijo AP dejala njegova mati Minyone Patterson. V obalni straži je sicer služil od leta 2018 do januarja letos.

Kmalu po streljanju je demokratski senator iz Georgie Raphael Warnock v Washingtonu obsodil nasilje z orožjem in kolege pozval k reformi orožarske zakonodaje. »Bilo je že toliko množičnih streljanj (...) a se žal obnašamo, kot da je to rutina. Obnašamo se, kot da je to normalno. To ni normalno,« je dejal demokrat.

Njegov kolega iz Georgie, prav tako demokrat Jon Ossoff, mu je pritrdil. »Stopnja nasilja z orožjem je danes v Ameriki nesprejemljiva, politiki na vseh ravneh pa so odgovorni za zagotavljanje javne varnosti in sprejem že zdavnaj potrebnih reform,« je dejal.

Napad v Atlanti se je zgodil potem, ko so v ponedeljek v Oklahomi odkrili sedem trupel. Policija je ugotovila, da je moški ustrelil ženo, njene tri otroke in dve najstnici, nato pa še samega sebe. V Teksasu je v petek moški ubil pet sosedov. Po streljanju je pobegnil, policija pa ga je aretirala v torek.