Tudi odlični kamerunski center ni mogel preprečiti simultanke Bostona v drugem polčasu dvoboja. Domači so na plin stopili v tretji četrtini, jo dobili za 19 točk ter nato prednost do konca le še povečali. Drugi polčas so dobili kar s 64:38.

Jaylen Brown je za domače dosegel 25 točk, 23 jih je dodal Malcolm Brogdon. Kelti so do visoke zmage prišli kljub slabši strelski predstavi prvega zvezdnika Jaysona Tatuma. Ta je v 19 minutah dosegel sedem točk, iz igre pa iz sedmih poskusov zadel le en met.

»Mislim, da si moramo bolj zaupati in biti ponosni nase. Na prejšnji tekmi pač nismo igrali na naši običajni ravni, zato smo danes želeli igrati najbolje, kar znamo,« je po tekmi dejal Brown.

Pri Philadelphii je bil najboljši strelec Tobias Harris s 16 točkami, eno manj je dosegel Embiid. Na parketu je prebil dobrih 26 minut. James Harden, ki je na prvi tekmi dosegel 45 točk, je tokrat dvoboj zaključil z 12 točkami in 10 skoki.

»Precej dobro sem se počutil na parketu. Prepričan sem bil, da lahko pomagam ekipi. Zdaj je ta povratek za mano, seveda pa sem razočaran zaradi poraza. Kljub vsemu je to korak v pravo smer,« pa je po koncu druge tekme dejal Embiid.

Naslednja tekma v seriji bo na sporedu v noči s petka na soboto v Philadelphii.