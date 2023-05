Draisaitl je postal drugi hokejist v letošnji končnici, ki je na eni tekmi dosegel štiri gole. Tako Joe Pavelski (Dallas Stars) kot Nemec pa sta led zapustila razočarana. Dallas je noč prej ostal brez zmage proti Seattle Kraken, s sklonjeno glavo pa je led v prestolnici igralništva zapustil tudi Draisaitl.

Ta je že v četrti minuti zagotovil vodstvo Edmontonu, potem ko je bil natančen ob »powerplayu«. Toda sledil je hiter odgovor zlatih vitezov. Štirideset sekund kasneje je izenačil Ivan Barbašev, nato sta svoje prispevala še Mike Amadio (10.) in Mark Stone (19.). Enajst sekund pred iztekom prve tretjine je svoj drugi gol dosegel Draisaitl.

Nemec je na sceno stopil tudi v zadnji tretjini in v 42. minuti izenačil na 3:3, vnovič pa je hiter sledil odgovor Vegasa. Za 4:3 je minuto kasneje gol dosegel Barbašev, za 5:3 pa še 50 sekund zatem Chandler Stephenson. Draisaitl je do pokra zadetkov prišel v 49. minuti, v prazno mrežo je ob koncu zadel še Jack Eichel.

Vratarja nista bila posebej razpoložena, bolj pa se je na koncu smejalo Laurentu Brossoitu, ki je pri domačih ustavil 23 od 27 strelov. Njegov kolega na drugi strani je obranil 28 od 33 poskusov proti vratom Edmontona.

Druga tekma bo prav tako v Las Vegasu v noči s sobote na nedeljo.

Carolina z odločno zmago

Dan prej bo na vrsti drugi dvoboj med Carolino in New Jerseyjem. S prednostjo pa jo bo začela domača zasedba orkanov.

Ta je bila ponoči prepričljiva proti New Jersey Devils in slavila s 5:1. Gostom je dovolila le 18 strelov proti svojim vratom, na drugi strani pa tudi sama ni sprožila veliko več strelov, 23, a so bili ti bolj natančni.

V prvi tretjini sta bila natančna Brett Pesce (10.) in Seth Jarvis (15.), v drugi je na 3:0 povišal Jesperi Kotkaniemi (22.). Gosti so izid v 26. minuti znižali prek Nathana Bastiana, usodo New Jerseyja pa sta zapečatila Brady Skjei (51.) in Jesper Fast (57.).

»Morali smo se držati načrta. New Jersey je tehnično zelo podkovana ekipa, ki napada v valovih. Ostati smo morali korak pred njimi in jim odvzeti prostor. To bomo morali početi tudi na prihodnjih tekmah,« je dogajanje na ledu povzel napadalec Caroline Jordan Martinook.

New Jersey je tudi polfinalno serijo vzhodne konference začel slabo ter s porazom 1:5. V prvem krogu je na koncu slavil po sedmih tekmah, potem ko je obe domači tekmi proti New York Rangers izgubil z 1:5.

»Niso nam prepustili veliko ledu. V drugi tretjini smo nekako začeli igrati svojo igro, a to bo drugačna serija od tiste proti Rangers. Tukaj si bomo morali vsak kos ledu zaslužiti,« je po tekmi dejal trener gostov Lindy Ruff.