Druženja trenerja nogometašev Olimpije Alberta Riera z mediji so izjemno zanimiva. Na novinarsko konferenco pogosto pride z načrtom, kaj bo povedal, tudi mimo vprašanj, ki mu jih postavljamo novinarji. Ker je že kot otrok oboževal matematiko, ima zelo rad številke, s katerimi podkrepi svoje trditve. Po tekmi s Koprom je pred štiri novinarje v drobovju stadiona v Stožicah sedel s papirjem v rokah, s katerim je dokazoval, za koliko je narasla vrednost Olimpije v času njegovega dela v Ljubljani, kar objavljamo tudi v tabeli.

Predsednike poleg zmag zanima tudi višanje vrednosti igralcev

»Ko sem v Španiji obiskoval šolo za trenerje skupaj z Raulom, Xavijem Hernadezom, Luisom Garcio, Xabijem Alonsom, Marcusom Senno ..., sem si posebej zapomnil besede 36-letnega predsednika Marseilla Pabla Longorie, ki nam je pojasnil, da naloga trenerjev niso le zmage. Predsedniki klubov od trenerjev pričakujejo dve stvari: posel in zmage. Ob zmagah torej tudi povečanje vrednosti ekipe. Tudi če boš zmagoval, igralci pa bodo izgubljali vrednost, to ne bo dovolj in vodstvo ne bo zadovoljno. Izgubljalo bo denar, če bo vrednost igralcev na koncu sezone manjša, kot je bila na začetku. Pričakuje torej povečanje vrednosti igralcev,« je začel Albert Riera in dvignil papir, na katerem so bile zapisane vrednosti igralskega kadra v vseh desetih prvoligaših po podatkih Transfermarkta.

»Tule so podatki, da sem vrednost prve ekipe Olimpije dvignil za tri milijone evrov. To, da se je dvignila vrednost igralcev, ni le moja zasluga, ampak so svoj delež prispevali tudi nogometaši sami. Ko sem prišel, sem obljubil, da bom iz njih naredil boljše nogometaše, saj je to osnova za dobre rezultate. Ti so dobri, saj smo zmagovali. Moj predsednik bi moral biti ponosen, ker se zvišala vrednost kluba. Imava dobre odnose in verjamem, da je vesel naših uspehov,« je dodal Riera, ki s klubom še ni podpisal nove pogodbe, da bo ekipo vodil tudi v naslednji sezoni. Vrednost ekipe Olimpije se je po njegovih trditvah zvišala za 48 odstotkov, največ med vsemi prvoligaši. Vrednost Timija Maxa Elšnika je zrasla na 1,3 milijona evrov (dvig za 300.000 evrov), Svita Sešlarja na milijon evrov (za 600.000 evrov), Marcela Ratnika na 800.000 evrov (za 500.00 evrov), Matevža Vidovška na 500.000 evrov (za 450.000 evrov), Agustina Doffa na 650.000 evrov (za 250.000 evrov) ... Koliko klubi dejansko plačajo za nakupe igralcev, je odvisno od njihove plačilne sposobnosti in spretnosti prodajalcev na pogajanjih.

​Riera trdi, da je Celje najbližje Olimpiji

»Moj cilj je, da izboljšam svojo ekipo, istočasno pa tudi celotno ligo. Tega ne počnem zase, saj sem kariero končal, ampak za svoje igralce, da jih naredim boljše,« je dodal Riera, ki delovanje v Sloveniji očitno doživlja kot svojevrstno misijo. Slovenski trenerji ga pogosto ne razumejo (na bojni nogi je zlasti s Koprom, ki ga je v letošnji sezoni premagal na vseh štirih tekmah), in morda ni naključje, da so trenerji prvih treh klubov v slovenski ligi tujci. Za Celje, ki ga vodi Ukrajinec Roman Pilipčuk, je dejal, da je najbližje Olimpiji, saj ga je težko premagati in je užival v nekaterih njegovih predstavah. Tudi trenerja Maribora Damirja Krznarja je pohvalil, da opravlja odlično delo in pričakuje zanimiv finale slovenskega pokala v soboto v Celju.