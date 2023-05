»Seveda sem domoljub, obožujem Belgijo. Toda v sebi sem imel precej večji motiv. Boril sem se za vso Evropo,« je največji evropski uspeh v zgodovini snukerja opisal novi svetovni prvak Luca Brecel. Osemindvajsetletni Belgijec je na poti do največjega uspeha postavil številne mejnike, ki bodo odmevali v igri, v kateri svetovno prvenstvo poteka od leta 1927. Na poti do naslova je izločil tri svetovne prvake, ki so skupaj v dvorani Crucible v Sheffieldu, kjer poteka prvenstvo svetovno prvenstvo od leta 2000, osvojili kar 14 (!) naslovov.

Ves čas hodil po robu

Brecel je bil doslej v zgodovino snukerja zapisan kot najmlajši igralec, ki je kadarkoli nastopil na svetovnem prvenstvu. Ob prvencu je leta 2012 štel le 17 let, do letos pa se je med najboljših 32 igralcev, kolikor jih igra v glavnem žrebu in se 17 dni merijo za naslov prvaka, uvrstil petkrat. Vseh pet dvobojev je izgubil v prvem krogu, zato si je prislužil naziv, da ni igralec za velike tekme. Uspešnejši je bil na drugih največjih turnirjih, a še zdaleč ne tako, da bi sodil v ožji krog favoritov za najprestižnejši naslov. Belgijec je vselej veljal za enega najbolj obetavnih igralcev snukerja, saj je že pri 14 letih zmagal na turnirju najboljših evropskih igralcev do 19 let. Ob največjem uspehu je bil najbolj hvaležen družini, ki ga je usmerila in podprla v tem športu, in »najboljši partnerici na svetu Lauri Vanoverberghe«​, kot se je izrazil po največjem uspehu.

Na letošnji zmagoviti sheffieldski poti je Brecel hodil po robu na vseh petih dvobojih. V prvem krogu proti Rickyju Waldnu je zmagovalca določila odločilna tekma. »Če bi dvoboj izgubil, bi znova poslušal, kako nisem igralec za Crucible. Povedano po pravici se s tem ne bi obremenjeval. Zavedal sem se, kako se lahko v snukerju z eno kroglo vse obrne. Poleg tega se za svetovno prvenstvo nisem posebej pripravljal kot številni drugi, temveč sem malce bolj užival v življenju,« je pojasnil novi prvak, ki se je na svetovni lestvici prebil na drugo mesto. V drugem krogu je bil rezultat proti trikratnemu svetovnemu prvaku Marku Williamsu izenačen do 11:11, v nadaljevanju pa se je z dvema zmagama Brecel veselil uvrstitve v četrtfinale.

Sanjska povratka

Nasproti mu je stal najboljši igralec vseh časov, sedemkratni prvak Ronnie O'Sullivan. Anglež je do zadnjega termina vodil z 10:6. Belgijec je uro in pol igral sanjski snuker ter se s sedmimi igrami zapored uvrstil v polfinale. Njegov naslednji tekmec je bil presenetljivo 20-letni Kitajec Si Jianhui, ki je vodil kar s 14:5. Toda žilavi in v ključnih trenutkih neustrašni Brecel je uprizoril največji povratek v zgodovini svetovnih prvenstev, dobil enajst iger zapored ter se uvrstil v finale z zmago s 17:15. Nasprotnik v zadnji igri prvenstva je bil po Brecelovih besedah najtežji med vsemi. Anglež Mark Selby je namreč pred tem v petih finalih izgubil le enkrat. Belgijec je imel dvoboj pod kontrolo do vodstva s 16:10, po petih igrah zapored tekmeca pa se je znašel v težkem položaju. A se je pobral ter s stotico zaključil sanjski pohod in zmago z 18:15. Izpostavimo še, da je Mark Selby prvič v zgodovini svetovnih prvenstev v finalu izvedel maksimalni izkupiček, saj je v šestnajsti igri zbral 147 točk, kar je letos v Sheffieldu uspelo tudi njegovemu rojaku Kyrenu Wilsnu.

Novinar Marnik Geukens iz časopisa Het Belang van Limburg je v Sheffieldu spremljal pohod rojaka Luce Brecela ter ga slikovito opisoval belgijski javnosti. »Zanimanje za finalni dvoboj je bilo neverjetno, prav tako tudi za preostale dvoboje. Menim, da se bo v Belgiji zgodila revolucija snukerja. Toda zato potrebujemo nekaj let. V Belgiji smo imeli nekaj klubov snukerja, ki so po vrsti zapirali svoja vrata, saj se jim finančna računica ni izšla. Kljub temu, da je Luca izjemno popularen športnik. Celo tako, da so v nekaterih pubih spremljali njegove igre, medtem ko so bili na sporedu dvoboju v belgijski nogometni ligi,« za BBC opisuje Marnik Geukens. Luca Brecel gleda širše: »Menim, da bo moj uspeh sprožil eksplozijo snukerja v Evropi. Upam, da sem privabil čim več mlajših bodočih igralcev v šport, ki se bodo nekoč enakovredno kosali proti igralcem iz Velike Britanije.« Poleg Luce Brecela so se naslova svetovnega prvaka izven meja Velike Britanije veselili le še Kanadčan Cliff Thorburn (1980), Irec Ken Doherty (1997) in Avstralec Neil Robertson (2010).