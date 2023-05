V Radencih se je končalo 33. prvenstvo Slovenije v standardnem šahu. Kot je že nekaj let praksa, smo dobili šest državnih prvakov, in sicer med člani in članicami, mladinci in mladinkami ter veterani in veterankami. Sodelovalo je 44 igralcev in igralk iz 17 klubov, kar je nekoliko manj od pričakovanj, vendar to ni skalilo športno-tekmovalnega razpoloženja. Ljubitelji šaha širom Slovenije so preko partij v živo osem dni uživali ob neizprosnih bitkah šahovskih bojevnikov in bojevnic, ki so samozavestno naskakovali prestižne lovorike.

Ton tekmovanju so na začetku dajali velemojstri in reprezentanti Matej Šebenik, Jure Škoberne in Marko Tratar, vendar so se v boj za vrh hitro vključili nižje rangirani igralci, zlasti tisti iz mlade garde. V četrtem krogu je vodstvo prevzel član ŽŠK Maribor POLIGRAM Domen Tisaj, ki ga ni izpustil vse do zadnjega kroga. V nadaljevanju je premagal Tratarja in Leona Škrbca ter remiziral s Šebenikom in Škobernetom. Slednja sta mu ves čas dihala za ovratnik na razmiku pol točke. Domen je imel pred zadnjim krogom usodo v svojih rokah. V primeru zmage bi postal zmagovalec, ob remiju bi odločili dodatni kriteriji. V zadnjem krogu je moči meril z Maksimom Goroškovom, Ukrajincem, ki igra pod slovensko zastavo. Kazalo mu je že zelo slabo, vendar se je na koncu izvil v remi. Videti je bilo kot pravljica s srečnim koncem, vendar na njegovo žalost to ni zadostovalo za zvezdico. Jure Škoberne je po hudem boju strl odpor mladega Koprčana Jerneja Kozloviča, se s Tisajem izenačil po točkah ter ga na lestvici prehitel zaradi malenkost boljših dodatnih kriterijev. Finiš kot v trilerju! Za tolminskega velemojstra je po letu 2017 to drugi naslov državnega prvaka. Na stopničkah je končal še lanski šampion Matej Šebenik.

»Mrtvi tek« v ženski konkurenci

Čeprav je na prvenstvu nastopilo vsega sedem žensk, drama ni izostala. Za to sta poskrbeli reprezentantki Barbara Skuhala in Zala Urh. Bolje je pričela prva. Po šestem krogu, ko je premagala Jureta Plaskana, je zasedala nič manj kot peto mesto. Zatem je nastopila kriza, dvakrat je izgubila, s čimer jo je Zala točkovno ujela. V zadnjem krogu sta obe zmagali ter turnir končali z izkupičkom po 5,5 točke. Tudi v tem primeru so odločali dodatni kriteriji, bili so pa na strani Barbare. Članica ŽŠK je prvič prvakinja v standardnem šahu. Na prvenstvu smo dobili še štiri državne prvake. Mladinski prvak je postal Postojnčan Leon Škrbec. Naslov si je več kot zaslužil. Generalno se je uvrstil na visoko peto mesto, in če bi izkoristil boljši položaj v zadnjem krogu proti Šebeniku, bi končal še višje. Srebro je osvojil Maksim Goroškov (TAJFUN), bron pa Aleks Centrih (ŽŠK). Mladinska prvakinja je postala Kaja Faganel (Domžale). Zbrala je polovico možnih točk ter si priigrala več kot 40 točk novega rejtinga. Poleg mladinskega zlata si je priigrala tudi bronasto kolajno med članicami. Srebro je pripadlo Anji Beber (Postojna), bron pa Piki Radej (Triglav Krško). In še zanimivost: Domen Tisaj je osvojil tretji bal za mednarodnega mojstra in ob izpolnjenem ratinškem pogoju 2400 točk postal novi mednarodni mojster.