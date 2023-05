Pustimo zdaj v ozadju razprave, kako je mogoče, da ukrajinski brezpilotnik kljub famozni ruski vojaški usposobljenosti leti čez celotno evropsko ozemlje Rusije do Kremlja in ga sestrelijo šele tam, in zakaj so domnevni napadalci brezpilotnik poslali v Kremelj, kjer je Putin samo ob največjih praznikih, sicer pa domuje v bunkerju v primoskovskem Novem Ogarjevem. Bolj zanimivo je nekaj drugega: kot se starejši bralci gotovo dobro spomnijo, je tudi 28. maja 1987 tedaj povsem anonimni nemški letalec Mathias Rust z ultralahko cessno preletel vso sovjetsko obrambo in pristal na Rdečem trgu pred Kremljem; zaradi tega so potem letele mnoge generalske glave v sovjetski vojski in začela se je politična kriza, ki se je pet let pozneje končala z razpadom države. Kaj pa, če se zgodovina zdaj ponovi?