»Ta paket pomoči vključuje dodatno strelivo za visoko mobilni artilerijski raketni sistem himars, havbice, artilerijsko in tankovsko strelivo, protitankovsko orožje, rakete, drugo orožje in strelivo, tovornjake in prikolice za prevoz težke opreme ter rezervne dele in drugo terensko opremo, ki je bistvena za krepitev zmogljivosti ukrajinskih branilcev na bojišču,« je sporočil Blinken.

V sporočilu sicer niso navedli natančnih količin orožja in streliva, vendar je ta paket podoben drugim nedavnim dobavam. To je 36. paket iz zalog obrambnega ministrstva ZDA, ki bo od začetka vojne februarja 2022 namenjen Ukrajini, skupna vrednost vojaške pomoči ZDA pa je z njim dosegla skoraj 36 milijard dolarjev.

Zadnji paket pomoči prihaja le nekaj dni pred srečanjem ameriškega ministra za obrambo Lloyda Austina z obrambnimi ministri z vsega sveta. V petek se bo Austin skupaj z načelnikom štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, generalom Markom Milleyjem, sestal s kontaktno skupino za obrambo Ukrajine, ki se sestaja vsak mesec. Srečanje bo potekalo v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji.

Ukrajina naj bi medtem kmalu začela protiofenzivo za ponovno osvojitev ozemlja, ki ga je zasedla Rusija, pri čemer Pentagon glede na razkrite zaupne podatke ni preveč optimističen.

V enem od dokumentov, ki jih je v zadnjih mesecih nepooblaščeno razkril pripadnik nacionalne garde ZDA Jack Teixeira, je bilo po poročanju časnika Washington Post opozorjeno, da je zaradi pomanjkljivosti pri oblikovanju in vzdrževanju sil bolj verjetno, da bo ukrajinska ofenziva prinesla le skromne ozemeljske koristi.