Nacionalni izpiti: Večno vračanje

Danes bo več tisoč učencev in dijakov začelo redno letno preverjanje znanja ob koncu šolanja. Na osnovnih šolah bodo učenci v okviru nacionalnega preverjanja znanja pisali izpit iz maternega jezika – slovenščine, italijanščine ali madžarščine. Na gimnazijah se bo spomladanski del mature začel s prestižno disciplino, pisanjem eseja. Matura se je po skoraj treh desetletjih, ki so pretekla od njene uvedbe, razvila v dobro utečen sistem. Zamajalo je ni niti koronsko obdobje, ko je velik del izobraževanja potekal na daljavo. Rezultati so bili vsa leta primerljivi, so lani sporočili iz Državnega izpitnega centra.