»Sirska vlada in ljudstvo sta imela velike težave, danes pa lahko rečemo, da ste premagali težave in dosegli zmago – kljub vsem grožnjam in sankcijam,« je Raisi po navedbah sirskega predsedstva in iranske tiskovne agencije Irna dejal sirskemu kolegu Asadu.

Iran je Siriji v 12 let trajajoči državljanski vojni zagotavljal gospodarsko, politično in vojaško podporo, s katero je vladnim silam pod Asadovim vodstvom pomagal pridobiti nazaj velik del ozemlja, ki so ga izgubili na začetku konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Asad je iranskemu kolegu dejal, da so bile sirsko-iranske vezi »v težkih časih stabilne in trdne kljub hudim političnim in varnostnim viharjem, ki so prizadeli Bližnji vzhod«. »Tako kot je Iran stal ob strani sirski vladi in narodu v boju proti terorizmu, bo stal ob strani sirskim bratom tudi na področju razvoja in napredka,« pa je dodal Raisi.

Predsednika sta namreč podpisala memorandum o soglasju glede »dolgoročnega strateškega sodelovanja« med državama, ki med drugim zajema področja nafte, letalstva, železnic in kmetijstva, je poročala sirska tiskovna agencija Sana. Del številčne iranske delegacije so bili po navedbah AFP tudi ministri za zunanje zadeve, obrambo, nafto, infrastrukturo, razvoj in telekomunikacije.

Raisijev obisk je bil prvi obisk iranskega predsednika v Siriji po izbruhu državljanske vojne in je prišel v času, ko vse več držav v regiji ponovno vzpostavlja stike s sicer mednarodno izolirano vlado v Damasku. Tako Sirija kot Iran sta še vedno podvržena sankcijam Zahoda.

V državljanski vojni v Siriji je bilo od njenega začetka leta 2011 ubitih več kot 500.000 ljudi, na milijone jih je bilo razseljenih, uničena je bila infrastruktura in industrija. Spopadi so se v zadnjih letih nekoliko umirili, vendar so številni deli sirskega ozemlja, predvsem na severu države, še vedno pod nadzorom upornikov.