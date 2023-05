Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so dodali, da niso znani niti termin niti podrobnosti glede pogajanj. V kmetijskih organizacijah so po protestnem shodu minuli torek v Ljubljani na politični vrh naslovili zahtevi po takojšnjem umiku uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in predloga novele zakona o zaščiti živali v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali. Če to ne bo izpolnjeno, bodo protestne aktivnosti nadaljevali, so napovedali. Kmetijska ministrica Irena Šinko je ocenila, da je dogovor s kmeti mogoč. Kot je pojasnila, je vlada predstavnikom kmetov že pred protestom poslala odgovor na njihove zahteve. Ker gre za obsežno gradivo, so po njenih besedah predlagali, da bi se na pogajanjih ponovno sešli po praznikih. Glede Nature 2000 predlagajo, da bi se letos režim izvajal prostovoljno, glede trajnega travinja bi individualno pregledali, na katerih območjih bi lahko morda spremenili rabo, trajna travinja pa bi se nadomestilo kje drugje.