Zoran Pilić: V Mehiki ni slonov (LUD Literatura)

Tone Partljič: Veter z vzhoda (Beletrina)

Po zbirki novel Ljudje z otoka (2021) se je Tone Partljič lotil pisanja zgodovinskega romana. Postavil ga je v Maribor, v napeta trideseta leta, zaznamovana s prebujanjem delavskega gibanja, smrtjo Rudolfa Maistra ter dvema atentatoma: na kralja Aleksandra in kanclerja Dollfusa. V delu se prepletajo dejstva in fikcija, v ospredju pa je, kot je značilno za Partljiča, v kolesje zgodovinskih dogodkov ujet mali človek, ki ljubi, skrbi, sovraži, se veseli, boji in umira – prav tako kot dandanes mi.

Moritz Wienert: Samo mi smo (VigeVageKnjige)

Vas je kdaj prijelo, da bi vse pustili, vključno s službo, družbo, posojili, položnicami, najemninami in vsem drugim ter samo šli nekam daleč stran? Protagonist risoromana nemškega striparja Moritza Wienerta ne ostane zgolj pri sanjarjenju, pač pa čisto zares pretrga vse vezi s civilizacijo in se s pujsom in kozo nameni živeti samooskrbno na otoku. Avtor tega trpkega, a obenem tudi duhovitega stripa, ki je bil v Nemčiji hitro razprodan, sodeluje tudi z največjimi svetovnimi medijskimi hišami.

Jan De Kinder: Moja babi (KUD Sodobnost International)

Najmlajšim je namenjena slikanica tenkočutnega Belgijca Jana De Kinderja, ki svoja dela tudi ilustrira. Če je bilo v slikanici Se v gozdu bojiš, Veliki volk v ospredju premagovanje strahu, pomembno sporočilo pa je imela tudi Rdeča ali zakaj zasmehovanje ni smešno, sta v najnovejšem delu v ospredju ljubezen in razumevanje med vnukinjo in starimi starši. Dedek, ki pogreša pustolovsko babico, se v toplini in pozitivnega vzdušja polni zgodbici z odločno vnukinjo med drugim uči skejtanja.

Renata Salecl: Čas grobosti (Mladinska knjiga)

Ste v zadnjih letih opazili, da je v komunikaciji vse manj vljudnosti? Filozofinja in sociologinja ter profesorica Renata Salecl, ki predava tudi v New Yorku in Londonu, se v svojem najnovejšem delu ukvarja z grobostjo v sodobni družbi. Kot opaža, slednjo med drugim spremljata poudarjen individualizem in glorifikacija materialnega bogastva. V knjigo predelane kolumne, ki jih je v preteklih letih napisala za Sobotno prilogo, spodbujajo k temeljitemu premisleku, v kakšni družbi želimo živeti.