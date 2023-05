Poslanka NSi Iva Dimic je v imenu predlagatelja skupne seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedala, da imamo v Sloveniji eno najvišjih gostot populacije medvedov na svetu. Prevelika številčnost populacije vodi v konflikte, ki ogrožajo tudi varnost ljudi. Lani so po podatkih poslanke medvedje v Sloveniji najpogosteje povzročali škodo na drobnici, sadnemu drevju in čebelah.

V NSi so z zaskrbljenostjo in začudenjem sprejeli poziv predsednika vlade Roberta Goloba, da naj ministrstvo za naravne vire in prostor zamrzne odločbo o odstrelu 230 rjavih medvedov. »Menimo, da je premier močno prekoračil svoje pristojnosti in grobo posegel v pristojnosti avtonomnih institucij,« je dejala Dimic.

S sklicem današnje seje so želeli v NSi izpostaviti pomembnost upravljanja s populacijo medveda, da konflikta med zvermi in človekom ne bi bilo. Zato so pripravili predlog sklepa, da odbora pozoveta ministrstvo, da bo izdana odločba izvršena, s čimer se bo preprečila resna škoda in zagotovila boljša varnost ljudi, je predstavila.

Predloge sklepov so pripravili tudi v koalicijskih poslanskih skupina Svoboda, SD in Levica, ki sta jih odbora potrdila, medtem ko sta predloge NSi zavrnila.

Odbora sta tako potrdila predloge, da se še naprej nadaljuje z ukrepi za upravljanje populacije medveda in jih načrtuje v okviru široke vključenosti strokovnjakov in zainteresiranih nevladnih organizacij. Na podlagi naprednih praks naj se okrepi izvajanje različnih ukrepov, ki spodbujajo sobivanje zveri in človeka ter odbora naj predlagata vladi, da oblikuje vsebinsko platformo za široko javno razpravo o tej problematiki, so se strinjali člani obeh odborov.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je spomnil, da je ministrstvo temeljito preučilo vse druge možnosti za preprečevanje konfliktov, a druge opcije razen odstrela niso prišle v poštev. Osnovni namen odločbe je preprečitev resne škode in zagotavljanje varnosti ljudi.

Ob tem je poudaril, da se izdano dovoljenje za odvzem medvedov izvaja in nikoli ni bilo prekinjeno. »Do danes je bilo iz narave odvzetih 158 medvedov,« je pojasnil Brežan.

Državni svetnik Branko Tomažič je opozoril, da so vse vlade v zadnjih 20 letih premalo poslušale podeželju. Janez Beja iz Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije pa je izpostavil opuščanje kmetij in tudi vasi po Sloveniji, kar je vsaj deloma posledica številčnosti divjih zveri.

Predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač je pozdravil odločitev ministra za odstrel medvedov, pri tem pa izrazil željo po večjemu poudarku in vplivu strokovnjakov, ki se leta ukvarjajo s tem, kako priti do želenih ciljev glede upravljanja s populacijo medvedov.

Klemen Jerina z ljubljanske biotehniške fakultete je pojasnil, da so odločitve glede upravljanja s populacijo medveda že zdaj rezultat široke vključenosti strokovnjakov, vendar se v znanosti izvaja tiste ukrepe, ki delujejo. Kar ne deluje, se ne more izvajati. »Z biciklom na luno ne moreš priti, pika,« je bil jasen Jerina.

Odločitev o odstrelu medvedov ni bila enostavna odločitev, bila pa je nujna, je dejal. Ob tem se je zavzel za široke debate, ampak te morajo biti argumentirane.

Iz razprave članov odborov izhaja, da je večina poslanskih skupin naklonjena nedavno izdani odločbi za odstrel medvedov. Izjema je poslanska skupina Levica, kjer odstrela v takšnem obsegu ne podpirajo.

Poslanki Tatjana Greif in Nataša Sukič sta opozorili na poseganje ljudi na okolje medvedov ter interese turističnega in trofejnega lovstva. V Levici se sprašujejo, zakaj se toliko pozornosti posveča ukrepom za večjo smrtnost, ne pa za manjšo rodnost medvedov.

Poziv Goloba k zamrznitvi izvajanja odstrela podpirata, Sukičeva je ob tem izrazila obžalovanje, da premier ni vztrajal pri svoji etični drži.

Danijel Krivec (SDS) je ocenil, da ima aktualna vlada težave pri poslušanju stroke. Odločbo za odstrel medvedov podpira, medtem ko je navedbe o širjenju človeka na okolje medveda v okviru opozoril o zaraščanju kmetijskih površin označil za nebulozo. Glede predlogov sklepov koalicijskih poslanskih skupin je poudaril, da sobivanje zver in človeka ni možno na takšen način, kot so si zamislili.

Zvonko Černač (SDS) je medtem izpostavil vsakoletno politizacijo problematike upravljanja z divjimi zvermi. A letos se je po besedah poslanca prvič zgodilo, da je to politizacijo začel predsednik vlade.

Borut Sajovic (Svoboda) je na očitke o neupoštevanju stroke spomnil, da je ministrstvo z izdajo odločbe za odstrel medvedov sledilo stroki. Golob, kot premier, pa je s tem, ko je pozval k dialogu, skušal preprečiti neko kaotično stanje, ko se vsako leto odpira polemika med zagovorniki in nasprotniki takšnih odstrelov.

Ljudje in živali po prepričanju Sajovica lahko sobivajo znotraj meja naše države, sobivanje pa ni mogoče, če je številčnost zveri prevelika. In ta trenutek je številčnost rjavega medveda preštevilčna, je opozoril.