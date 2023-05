Prijetno družinsko srečanje v Clevelandu, manjšem podeželskem kraju v Teksasu, se je v petek popoldan spreobrnilo v nočno moro. Wilson Garcia je s še dvema prijateljema le nekaj minut prej odšel do soseda, 38-letnega Francisca Oropese, in ga prosil, naj s svojo polavtomatsko puško strelja na drugi strani hiše, če že mora to početi, češ da je že večkrat zbudil njegovega enomesečnega dojenčka. Ko se Oropesa za prošnjo ni zmenil, je Garcia zagrozil s policijo. To so storili kar petkrat, ker so videli, kako se sosed s puško v rokah približuje hiši. »Ženi ni hotela iti v hišo, češ da njej, ker je ženska, gotovo ne bo storil nič žalega,« danes pripoveduje Wilson Garcia. Motila se je. Njo je Oropesa ustrelil prvo. »Kričala je, naj skočim skozi okno, da bojo otroci imeli vsaj enega od staršev,« je s skrhanim glasom in solzami v očeh povedal o ženinih zadnjih besedah. Sosed je ustrelil tudi njegovega devetletnega sina in tri odrasle, ki so ščitili njegovo dve leti in pol staro deklico in enomesečnega sinčka. Po navedbah šerifa Grega Capersa je osumljeni žrtve skoraj profesionalno usmrtil, s strelom od blizu in malo nad vratom.

V omari pod kupom perila

Osumljenec je nato pobegnil. Štiri dni ga je lovilo okoli 250 policistov, za informacije o njem so razpisali nagrado v višini 80 tisoč dolarjev. Policija je najprej sledila njegovemu telefonu, a ga je očitno kmalu ugasnil. Nato so v torek popoldan prejeli klic dobrega samaritana, ki jim je povedal, kje se Oropesa skriva. Obenem je policija sledila tudi njegovi ženi, ko je ta obiskala sorodnike. Vdrli so v hišo manj kot 20 kilometrov stran od masakra, osumljenca pa našli v omari, skritega pod kupom perila. Takoj so ga aretirali, sodnik je zanj odredil zapor. Na sojenje bi sicer lahko počakal na prostosti, a bi moral za to plačati pet milijonov varščine, je na tiskovni konferenci pojasnil šerif. Tožilstvo ga bo najverjetneje obtožilo petih umorov.

Rekordno število množičnih streljanj

Po poročanju mreže CNN aktualni (priseljenski) status osumljenca ni znan, je pa v preteklosti večkrat nezakonito vstopil v ZDA, zaradi česar so 38-letnika od leta 2009 kar štirikrat izgnali. V petek je ubil pet državljanov Hondurasa – devetletnika in osemnajstletnika, ter tri odrasle, stare od 21 do 31 let. Pokopali jih bodo v Hondurasu. Letošnje leto je glede množičnih strelskih pobojev v ZDA »rekordno«, saj je bilo do začetka maja v njih pobitih že več kot sto oseb. V strelskih incidentih (vštete so tudi nesreče) je letos v ZDA življenje izgubilo že več kot 14 tisoč oseb, več kot polovica si je sodila sama. Med mrtvimi je tudi 491 najstnikov in 85 mlajših otrok.