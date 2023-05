Do zadnje strani: Kar je od prej, ni ločeno od zdaj

Miriam Drev je v svojem dolgoletnem delovanju na književnem polju ustvarila enega najobsežnejših prevodnih opusov, se uveljavila kot literarna premišljevalka in se dodobra usidrala tudi kot izvirna pesnica in pisateljica. Pred nami je njena šesta pesniška zbirka, v kateri je s prepletom liričnih, narativnih in analitičnih pisateljskih vzgibov nekoliko predrugačila svoj pesniški izraz. V primerjavi s predhodnimi zbirkami je razlika opazna zlasti na formalni ravni, pesmi so se razširile in zapisale skoraj kot pesmi v prozi in tudi (lirična) izpoved se precej približa pripovedi, kot bi pesnica po dolgem izkopavanju v dosedanjem pisanju (do)končno prišla do nahajališč in torej konkretnih (osebnih) zgodb.