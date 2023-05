»Število smrtnih žrtev napada na civiliste v regiji Herson se je povzpelo na 16,« je v izjavi sporočilo tožilstvo regije Herson in dodalo, da je bilo 12 od 16 žrtev ubitih v mestu Herson, še približno 22 civilistov pa je bilo ranjenih.

V luči napada so oblasti v mestu Herson odredile policijsko uro, ki bo trajala 58 ur. V veljavo bo stopila v petek ob 19. uri in bo predvidoma trajala do ponedeljka do 5. ure po srednjeevropskem času.

»V teh 58 urah bo prepovedano gibanje po ulicah mesta. Mesto bo zaprto tudi za vstop in izstop,« je na Telegramu zapisal vodja regionalne vojaške uprave v Hersonu Oleksandr Prokudin in prebivalcem svetoval, naj se založijo s hrano in zdravili.

Ob tem je dejal, da se lahko prebivalci odpravijo na krajše sprehode v bližini svojih domov ali obiščejo trgovine, vendar morajo imeti s seboj osebne dokumente. »Takšne začasne omejitve so potrebne, da lahko uslužbenci organov pregona opravljajo svoje delo in vas ne spravijo v nevarnost,« je še dodal.

Do napovedi policijske ure prihaja tudi v luči večmesečnih priprav Ukrajine na protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile. Ukrajinske oblasti so se namreč v preteklosti pogosto posluževale tovrstnih omejitev gibanja civilistov, da bi si olajšale premike vojakov in orožja.