Gremo na balkansko pot

Prav na prvi maj, praznik dela, sem se znašel na koncu balkanske poti. Po njej hodijo ljudje, da bi prišli do dela. Na koncu poti bi pričakovali slavolok z velikim napisom Terminus. In pod njim Via Haemusia. Rimljani, ki so prvi zgradili njegovo pot, so Balkanu rekli Haemus. Grki so v Evropo prihajali z ladjami. Že v rimskem imperiju se je hodilo peš po cesti. Vse evropske migracije so potekale tukaj. Tudi Slovani so izza Karpatov prišli po solidnih rimskih cestah.