Hoteli so že pred leti outsourcali oddelke informacijske tehnologije, računovodstva, pranje perila, urejanje okolice, varovanje hotela, in vse te outsourcing storitve delujejo, torej imajo hoteli s tem pozitivno izkušnjo. Seveda so sobarice zelo pomembne. To je pogosto prva oseba hotela, ki jo gost sreča, ko stopi na hodnik, in pogosto se tudi obrnejo nanje z vprašanjem o osnovnih informacijah. Gosta ne zanima, pri kom je zaposlena sobarica, zanimata ga ustrezna storitev in odnos, zato morajo biti vse sobarice enako usposobljene ne glede na to, kje so zaposlene. To pa seveda pomeni nenehno usposabljanje sobaric. V Sloveniji imamo veliko naravnih znamenitosti in kulturne dediščine, ki jih lahko štejemo same po sebi med petzvezdične, vendar pa potrebujejo tudi visokokakovostno storitev vseh, ki pridejo v stik z gostom. Visokokakovostna storitev se začne in konča z odnosom do gosta, vmes pa so infrastruktura, digitalizacija, zanimivi produkti, naravne danosti, kulturna dediščina. x Nedeljski dnevnik