– ali kateri koli zdravnik v Sloveniji, zaposlen pri zasebniku, popoldan ali v prostem času z dovoljenjem svojega zasebnega delodajalca dela še pri drugem delodajalcu, morda celo v javnem sektorju?

– koliko dni plačanega letnega dopusta pripada uvodoma omenjenemu zdravniku, redno zaposlenemu v javnem sektorju?

Dnevno berem in poslušam, kako hudo so obremenjeni naši zdravniki in zdravnice v javnem sektorju. Ko pa sledim zadnjim podatkom, da v nekaterih javnih zdravstvenih ustanovah za dovoljenje za popoldansko delo ali v prostem času izven svoje javne ustanove zaprosi vsak tretji ali četrti zdravnik/ca, sem upravičeno zbegan. Zadeva mi enostavno ne gre skupaj.

Pa še to. Imamo ministra za zdravje, ki dejansko gara noč in dan in se trudi rešiti se naše zdravstvo pred razsulom. Pa si vseeno ta naš zdravstveni minister najde čas, da en dan v tednu kot zdravnik specialist dela v zasebni zdravstveni ordinaciji. V zvezi s tem sebi in vsem nam v razmislek ponujam čisto enostavno vprašanje: Kako bi sprejeli odločitev, na primer ministra za notranje zadeve, ki bi bil za določen čas zaposlen v zasebni detektivski firmi?

Matjaž Bur, Šenčur