Nekdanji predsednik Bolsonaro se je med pandemijo večkrat izrekel proti cepljenju in kritiziral cepiva. Še naprej trdi, da se ni cepil in se tudi ne bo, nove brazilske oblasti pa obtožuje, da so si kaznivo dejanje izmislile. »Ničesar nisem ponarejal,« je dejal po poročanju AFP.

Zvezna policija Brazilije pa je sporočila, da preiskuje vnos ponarejenih podatkov o cepljenju v bazo podatkov ministrstva za zdravje, vendar Bolsonara posebej ni omenila. »Ponarejeni vnosi med novembrom 2021 in decembrom 2022 so spremenili status cepljenja za določene posameznike, ki so tako lahko predložili potrdila o cepljenju in se izognili omejitvam v Braziliji in ZDA,« je sporočila policija.

Bolsonaro je decembra lani po porazu na predsedniških volitvah proti Luisu Inaciu Luli da Silvi odpotoval na Florido. V tem času je v ZDA veljala prepoved vstopa tujcem, ki niso bili cepljeni proti covidu-19. Prepoved namerava vlada predsednika ZDA Joeja Bidna ukiniti 11. maja. Ker Bolsonaro trdi, da se ni nikoli cepil, ni jasno, kako je lahko takrat brez potrdila o cepljenju vstopil v ZDA.

Bolsonaro sicer ni edina tarča preiskave o ponarejanju podatkov. Policija je sporočila, da so izvedli 16 hišnih preiskav in aretirali šest ljudi.

Nekdanji brazilski predsednik je bil v času pandemije koronavirusa eden tistih voditeljev, ki so pogosto zavračali uradne statistike in nasvete zdravstvenih strokovnjakov, covid-19 pa je v Braziliji zahteval okrog 700.000 življenj.