»Pri nas se nič ne obremenjujemo s tem, katera od sester je šefinja. Vsaka ima svoje delo in vse ga opravljamo vestno in z veseljem. Od nekdaj smo si prizadevale, da kupcem ponujamo le kakovostne izdelke, morda še preveč, ker se stranke še po dolgih letih vračajo k nam oblečene v naše pletenine, ki so brezčasne,« nas na ogled družinske pletilnice v Dvorjah v smehu pospremita sestri Mateja Potočnik in Darja Surina. Obe sta se po diplomi na fakulteti odločili za nadaljevanje družinske tradicije svojih staršev in starega očeta Franca Jakopina, nekdanjega župana Cerkelj na Gorenjskem. Čeprav pravita, da je njuno delo garaško in sta se morali v minulih letih ob prihodu tujih blagovnih znamk v našo državo, ki jim nista mogli cenovno konkurirati, soočiti z vrsto izzivov, v njem uživata in ju izpopolnjuje. Njuna sestra Mija Kepic v pet kilometrov oddaljenem Britofu bedi nad uspešno proizvodnjo in prodajo nogavic.

»Naše pletenine so izdelane iz ekstra fine merino volne in certificiranega bombaža z oznako GOTS, ki pomeni, da je ta organsko proizveden in je bila v vsej verigi zagotovljena transparentnost. Pri barvanju in vzgoji bombaža niso bile uporabljene toksične kemikalije, ki so nevarne za okolje in ljudi, ampak so bila pletiva proizvedena na trajnosten način. Obenem nam omenjeni certifikat zagotavlja, da pri vzgoji bombaža delavci niso bili izkoriščani in sta jim bila zagotovljena varno okolje in pošteno plačilo,« pojasni Potočnikova in doda, da je tako, kot je pomembno, kakšno hrano jemo, pomembno tudi to, kakšna oblačila nosimo. Številni ljudje, še zlasti novorojenčki in otroci, se danes namreč tudi zaradi sintetičnih materialov in škodljivih kemikalij, s katerimi škropijo poceni oblačila, da jih na čezoceanskih ladijskih prevozih ne bi napadle podgane, soočajo s hudimi alergijami in težavami s kožo.

Brez škodljivih vplivov na naravo in človeka

»Tudi naš oče je imel pred leti težave s kožo, dobil je ekcem, z dermatitisom na rokah zaradi dela s sintetičnimi materiali pa se je soočila tudi Mateja Potočnik. Zato sva se s sestro pred leti še bolj posvetili iskanju organskih materialov in sva naredili ogromno testov, preden sva našli najkakovostnejša pletiva z najstrožjim certifikatom,« pove Darja Surina. Kot je pojasnila, so vsi izdelki podjetja Jakopina pleteni izključno v domači pletilnici, ki omogoča delo desetim ljudem. Preden pletenine potrošniki odnesejo domov, jih skrbno operejo z nežnimi naravnimi sredstvi, kar zagotavlja, da ne spremenijo oblike ob prvem pranju. Čeprav so v tujini kupci glede tega bistveno bolj ozaveščeni, saj Slovenci še vedno radi dajemo prednost ceni pred kakovostjo, sestri menita, da se tudi pri nas stvari obračajo na bolje in ljudje čedalje bolj cenimo svoje zdravje in čisto naravo. »To pa zagotavlja le kakovost,« sta jasni Darja in Mateja.

Potem ko sta zaradi posledic epidemije covida svojo trgovinico v domači hiši preuredili v pisarno in se preusmerili v spletno prodajo, so danes njuni največji prodajni hiti personalizirane odejice za novorojenčke in dojenčke iz stoodstotnega organskega bombaža ter druge odeje, kape in puloverji, ki se lahko v stroju perejo na 60 stopinjah Celzija in se lahko sušijo v sušilnem stroju. Že nekaj časa pletenine izdelujeta tudi za svetovno znano blagovno znamko Mila.Vert, na katero prisegajo predvsem v tujini, Japonke pa se v oblekah z njenim podpisom celo poročajo, ter blagovno znamko The Base Label. Že leta sodelujeta tudi s podjetjem, ki izdeluje vojaška oblačila, te dni pa se na njunih ogromnih pletilnih strojih pletejo niti za jope za cerkljanske gasilce. Ob svojem delu sestri nikoli ne pozabita na počitek ob kavici v spominski sobi iz leta 1926, ki je pravi mali muzej o začetkih podjetja Jakopina. V njem poleg starega pohištva kraljujejo stare slike, fotografije njunih prednikov in predmeti, medtem ko na podstrehi počivajo skoraj sto let stari pletilni stroji. Tudi ti bodo poleg podjetnih gorenjskih sester junaki zabave ob 100. obletnici podjetja, ki jo bodo v Dvorjah praznovali čez tri leta.

