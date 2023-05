Izjemna obiskanost KUL petkov je pokazala, kako zelo priljubljen je v sedmih letih postal lokalni tradicionalni kulinarični festival z živo glasbo. V letošnjem letu KUL petke prinaša že mesec maj, in sicer že s tem petkom, 5. maja, v Slovenia Eco Resortu, saj je njihova ekipa tudi letos izrazila pripravljenost organizacijsko in finančno prevzeti izvedbo KUL petkov vse do zadnjega petka v juniju, ko bo 30. junija KUL petek posebno obarvan. »Organizatorji pod okriljem KUL petkov na Glavnem trgu pripravljamo že drugi festival kraft piv KAMnaPIR. V juliju in avgustu pa se priljubljeni KUL petki vrnejo nazaj na svojo tradicionalno lokacijo, v park Evropa v starem mestnem jedru ob mestni železniški postaji,« so sporočili iz kamniškega Zavoda za turizem in šport.

Na KUL petkih v parku Evropa v centru Kamnika se vsako leto zbira nadvse pisana druščina mladih, starejših, družin z majhnimi otroki, parov, manjših in večjih družb, ki uživajo v prijetnih poletnih večerih. »Ker so KUL petki tako kul, smo letos za obiskovalce dogodka pripravili novosti in presenečenja. Predvsem pa smo veseli in ponosni, da se KUL petek razvija, nadgrajuje in povezuje ter prepleta z drugimi uspešnimi kamniškimi zgodbami, kot so pivovarski festival kraft piv KAMnaPIR, tradicionalni glasbeni festival Kamfest in unikaten, idiličen Slovenia Eco Resort,« so še zapisali.

Posebnost dveh avgustovskih KUL petkov, 4. in 11. avgusta, bo preplet dveh močnih in odmevnih tradicionalnih kamniških prireditev – KUL petkov in glasbenega festivala Kamfest. Na letošnjem kulinaričnem festivalu bodo organizatorji veliko pozornosti ponovno posvetili trajnosti in odgovornemu ravnanju z okoljem ter ozaveščanju obiskovalcev o pomenu prireditve z manj odpadki in manjše uporabe plastike za enkratno uporabo. Prav tako bodo obiskovalce iz bližnjih občin in Ljubljane vabili, da Kamnik obiščejo z vlakom, ki je izjemno udobna trajnostna oblika potovanja iz kraja v kraj.