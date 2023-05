V Občini Domžale delujejo trije zavodi, ki izvajajo javno službo predšolske vzgoje: dva javna zavoda, Vrtec Domžale in Vrtec Urša, ter zasebni zavod Vrtec Dominik Savio Karitas Domžale, ki izvaja program s koncesijo. V letu 2022 je občina obema javnima zavodoma program vrtca financirala z več kot 350.000 evri, vendar sta vrtca poslovala z izgubo v skupni višini okoli 90.000 evrov.

Občina ne more več kriti stroškov

Vrtec Dominik Savio je koncesijski vrtec in zato do omenjenih dodatnih sredstev ni opravičen. Domžalska županja Renata Kosec je med drugim pojasnila, da morajo biti cene za programe v vrtcih v občini enotne. »Tudi zato je pomembno, da zagotovimo nemoteno delovanje vseh treh zavodov in sledimo predlogom, ki so jih v zvezi z dvigom cene pripravile strokovne službe vseh treh zavodov. Celotnega stroška tokratnih podražitev materialov in storitev ter dela ne more več kriti občina, saj bi s tem ogrozila svoje projekte.« Županja je povedala, da se, če dviga cen ne bo, kaj lahko zgodi, da bo koncesijski vrtec ob koncu šolskega leta zaprl svoja vrata, kar bi pomenilo, da bi skoraj 90 otrok ostalo brez vrtca. Občinski svet je predlagal ceno programov vrtca, ki bi bila za občino vzdržna. Predlagana cena mesečno za otroka prvega starostnega obdobja bi znašala dobrih 642 evrov, za otroka drugega starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok, starih 3 do 4 leta, pa 457,27 evra. Kot so dejali na občini, je v oddelkih prvega starostnega obdobja za 45,9 odstotka otrok vrtec brezplačen oziroma so starši oproščeni plačila. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predvideva, da se cene programov usklajujejo enkrat letno, in sicer če pride do bistvenih sprememb cene posameznih elementov in cene programov, ter da morajo biti cene v vseh zavodih, ki izvajajo javno službo predšolske vzgoje, enake.

Stroški za izvedbo programa v vrtcih so se lani povečali, predvsem zato, ker so se povečali stroški dela in ker se je spremenila struktura košarice živil. Strošek dela zajema pomemben delež v ceni vrtca, zato sta povišanje minimalne plače, regresa za prehrano med delom, regresa za letni dopust in minimalne premije KDPZ za javne uslužbence ter dvig plačnega razreda za zaposlene seveda vplivala na ceno programov v vrtcih.

Čakajo na potrditev predlaganih sklepov

»Stroški programov so višji tudi zato, ker je po zelenem javnem naročanju (ZeJN-3B) v košarico treba vključiti minimalno 15-odstotni delež ekoloških živil in minimalno 20-odstotni delež živil iz sheme kakovosti, kar pomeni dvig cene košarice živil,« so še dejali na občini in kot primer podražitve programa za vrtce izpostavili, da za drugo starostno skupino za 5. plačilni razred to pomeni povišanje za nekaj manj kot 20 evrov. Županja je ob tem dodala, da si na občini prizadevajo poiskati tudi drugačne rešitve: »Skupnost občin Slovenije je državo opozarjala na omenjene podražitve in prizadevali smo si, da bi se dvig stroškov upošteval pri povišanju povprečnine.« Na novinarski konferenci pa je še povedala: »Prekinjena razprava na peti seji občinskega sveta Občine Domžale se bo nadaljevala na naslednji seji in pričakujem, da bodo svetnice in svetniki potrdili predlagane sklepe. Tako bodo oba javna zavoda in tudi vrtec s koncesijo lahko nemoteno opravljali svoje delo.«