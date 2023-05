Ob današnjem dnevu svobode medijev na ministrstvu ugotavljajo, da tudi letos ni veliko razveseljivih podatkov. Izpostavili so podatek, da je bilo lani med opravljanjem svojega dela ubitih več kot 65 novinarjev in drugih medijskih delavcev, širjenje sovražnega govora in lažnih informacij pa še naprej povzroča veliko družbenega razdora.

V takih okoliščinah jih sicer veseli podatek, da je Slovenija na lestvici medijske svobode Novinarjev brez meja v primerjavi s prejšnjim letom napredovala za štiri mesta in je sedaj na 50. mestu.

Po njihovi oceni ima zasluge za to napredovanje predvsem normalizacija razmer na Slovenski tiskovni agenciji (STA), kjer je aktualna vlada odpravila škodljivo uredbo o plačilu »na kos«, s katero je prejšnja vlada skoraj eno leto pritiskala in finančno izčrpavala nacionalno tiskovno agencijo. Konec lanskega leta je bila med vladnim uradom za komuniciranje (Ukom) in STA sklenjena pogodba za javno službo, ki je za letošnje leto višja za dobrih deset odstotkov.

Toda s 50. mestom kljub napredovanju ne moremo biti zadovoljni, menijo na ministrstvu. Pri Novinarjih brez meja, kot so izpostavili na ministrstvu, namreč opozarjajo, da so razmere na javni Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zaradi preteklega političnega vmešavanja v vodenje in upravljanje RTVS še vedno slabe.

Kot so navedli, je aktualna vlada lani poleti sprejela novelo zakona o RTVS, s katerim je v celoti umaknila strankarsko politiko iz največjega javnega medija. »Nov zakon so z veliko večino potrdili državljani in državljanke na referendumu, vendar ga je ustavno sodišče po pritožbi vodstva RTV Slovenija delno zadržalo in še ni stopil v veljavo. Stavko novinarjev, ki si že eno leto prizadevajo za institucionalno, finančno in uredniško avtonomijo, podpiramo,« so navedli.

Ministrstvo vodstvo RTVS ob tem znova poziva, »naj se umakne in konča agonijo v naši največji medijski in kulturni ustanovi«.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. maj za dan svobode medijev razglasila pred 30 leti, leta 1993, z namenom, da poudari vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije.

Stanje v medijih po mnenju ZNP ni veliko boljše kot pred letom ali dvema

Razloga za pretirano veselje po objavi lestvice medijske svobode Novinarjev brez meja, po kateri je Slovenija napredovala za štiri mesta, ni, navaja Združenje novinarjev in publicistov (ZNP). Stanje v medijih namreč po njihovem ni veliko boljše kot pred letom ali dvema in nič ne kaže, da bi se lahko kmalu pomembno izboljšalo.

Slovenija je lani med 180 državami zasedala 54. mesto, kar jo je uvrščalo v kategorijo problematičnih držav, letos pa je svoj položaj izboljšala in se povzpela na 50. mesto, izhaja iz danes objavljenega letnega poročila organizacije Novinarji brez meja o indeksu medijske svobode. Naša država se tako glede na poročilo znova uvršča med države z zadovoljivim položajem za novinarstvo.

V združenju medtem na splošno glede na lani ne opažajo napredka v stanju medijske svobode. Če pa si bo vlada uspela politično podrediti Radiotelevizijo Slovenja, se bo pluralnost medijskega prostora še dodatno pomembno zmanjšala, menijo.

Težava medijskega prostora po mnenju ZNP še naprej ostaja njegova izrazita neuravnoteženost, k čemur med drugim prispevajo medijski monopoli, povezani z vladajočo politiko, so zapisali in pri tem kot primer navedli medijski monopol Martina Odlazka.