»Korupcija je kot rak, ki ga je treba preprečevati, a če je preprečevanje neučinkovito, potrebujemo zdravljenje. Moramo narediti veliko več, ker korupcija ubija našo demokracijo in zaupanje ljudi v demokratične institucije,« je ob predstavitvi predlogov povedala evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je dodala, da zaradi korupcije, povezane z organiziranim kriminalom, umirajo tudi ljudje, med drugim novinarji.

Danes predstavljeni predlog je med drugim namenjen poenotenju definicije kaznivih dejanj, ki se jih preganja kot korupcijo. Kot korupcijo bi na ravni EU poleg podkupovanja opredelili še poneverjanje sredstev, trgovanje z vplivom, zlorabo položaja, izogibanje pravosodju ter nezakonito bogatenje, povezano s korupcijo, je pojasnila Johansson.

Predlog direktive, ki obsega korupcijo v javnem in zasebnem sektorju, poleg tega prinaša poenotenje in zvišanje kazni za tovrstna kazniva dejanja.

Del predlaganih ukrepov je medtem namenjen preiskovanju in pregonu korupcije. Bruselj predlaga, da bi morale članice organom pregona zagotoviti vsa ustrezna orodja za preiskovanje korupcije. Obenem bi morale vzpostaviti učinkovit in pregleden postopek za odvzem imunitete v času preiskave korupcije.

V skladu z direktivo bi uvedli še minimalna pravila glede zastaralnih rokov, ki bi omogočili dovolj časa za pregon korupcije.

Določeni ukrepi v predlogu pa so namenjeni okrepitvi preprečevanja korupcije in gradnji kulture integritete, med drugim z jasnimi pravili na področju dostopa do informacij v javnem interesu.

Usklajevanju med državami članicami bi bila medtem namenjena evropska mreža za boj proti korupciji, ki se bo prvič sestala septembra, je napovedala Johansson. V njej bodo sodelovali predstavniki oblasti, organov pregona, civilne družbe in drugih deležnikov. Mreža bo med drugim komisiji pomagala pri določitvi skupnih področij, kjer je tveganje za korupcijo največje po vsej EU.

Bruselj želi obenem okrepiti boj proti korupciji po svetu. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je predstavil predlog, v skladu s katerim bi lahko proti vpletenim v korupcijo uvedli sankcije. O tem bodo odločale države članice, je povedal Borrell.

Na Evropski komisiji so ob predstavitvi predlogov zagotovili, da so institucije EU zavezane ničelni toleranci do korupcije. V posebnem dokumentu je opredelila pravila na področjih etike, integritete in preglednosti, namenjena preprečevanju korupcije v institucijah EU.

Te je v zadnjega pol leta pretresla afera Katargate, v okviru katere naj bi več evropskih poslancev od Katarja, pa tudi Maroka v zameno za vplivanje na politične odločitve in izjave prejemali velike vsote denarja. Vodja generalnega direktorata komisije za promet pa je bil medtem premeščen na drug položaj zaradi službenih poti, ki mu jih je plačal Katar.

»Prepričana sem, da sta bila Katargate in primer v komisiji napaka posameznikov, vendar pa to ne pomeni, da nam ni treba storiti še več,« je povedala Jourova. Danes predstavljeni paket bo veljal tudi za uslužbence institucij, je zagotovila.

Komisija pa obenem pripravlja predlog vzpostavitve posebnega organa, pristojnega za usklajevanje etičnih načel in standardov med skupno devetimi institucijami EU. Predlog bo pripravila do konca maja, je dejala Jourova.