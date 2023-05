Stališče, s katerim ostro nasprotuje prodaji lastniških deležev slovenskih športnih organizacij in ostalih delničarjev v Športni loteriji, je sprejel svet FŠO na seji 25. aprila. Z morebitno prodajo bi bil ogrožen obstoj skoraj vseh nacionalnih in lokalnih športnih zvez ter ostalih izvajalcev na področju športa, so menili. V Športni loteriji ima Olimpijski komite Slovenije (OKS) 20-odstotni lastniški delež, prav takega ima tudi Smučarska zveza Slovenije (SZS), 17,3-odstotnega pa Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Pogovori o prodaji naj bi stran od oči javnosti potekali že nekaj časa

»Po doslej znanih informacijah že nekaj časa nepregledno in stran od oči športne in zainteresirane javnosti potekajo pogovori predstavnikov treh slovenskih športnih organizacij (OKS, SZS, NZS) oz. v njihovem imenu uprave Športne loterije o prodaji njihovih lastniških deležev. Omenjeni želijo svoje lastniške deleže v slovenskem monopolnem prireditelju športnih stav Športni loteriji prodati komercialnemu podjetju iz tujine, ki se na drugih tujih trgih že ukvarja s prirejanjem športnih stav in loterijskih iger in drugih spletnih iger na srečo,« so zapisali v FŠO.

Navajajo, da je bilo lastništvo zgodovinsko vzpostavljeno z izključnim namenom pomagati slovenskemu športu. »Prepričani smo lahko, da bi potencialni kupec zasledoval le svojo željo po maksimiranju dobička, ob tem pa zanemarjal osnovni 'dobri namen' prirejanja iger na srečo za pridobivanje sredstev za delovanje športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji oziroma ne bi obdržal odgovornega pristopa do koncesijskih dajatev, ki so glavni vir financiranja FŠO kot tudi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji (Fiho),« so dodali.

FŠO je s tem seznanila tudi državni zbor, vlado, ministrstvo za finance, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Agencijo za varstvo konkurence, ter ostale vključene deležnike in športno javnost.

Branko Zorman novi predsednik FŠO

Predsednik sveta FŠO je postal Branko Zorman, nekdanji poslanec državnega zbora, so odločili novi člani sveta na ustanovni seji 10. januarja letos. Za podpredsednika so izbrali Gregorja Pečovnika.

FŠO je eden najpomembnejših stebrov financiranja slovenskega športa na državni ravni. Zanj bo v letošnjem letu namenila 11 milijonov, kar je 10 odstotkov več kot v lanskem letu. Športne organizacije so sicer zaprosile za več kot 65,6 milijona evrov sredstev.

Fundacija za šport FŠO je 21. decembra 2018 obeležila 20 letih svojega obstoja. Leta 1998 je FŠO, tako kot sestrski Fiho, ustanovil državni zbor. Fundaciji dobita večino denarja iz koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki ju plačujeta Loterija Slovenija in Športna loterija, ki sta v Slovenji monopolista pri klasičnih igrah na srečo.