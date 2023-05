Na stari celini so kapitalski trgi po šestih zaporednih tednih prekinili zeleni niz. Razlogi za skrb med vlagatelji izvirajo predvsem iz podatkov o inflaciji za Španijo in Francijo, ki sta v marcu na letni ravni zabeležili rast stopnje inflacije. Vztrajnost inflacije vnaša dodatno negotovost glede srečanja Evropske centralne banke (ECB), ki poteka v tem tednu, pri čemer ni povsem izključen dvig obrestne mere za 50 bazičnih točk.

Nalogo ECB dodatno otežujejo podatki o gospodarski rasti. V prvem četrtletju je namreč gospodarstvo evroobmočja poraslo za 0,1 %, kar je bilo pod pričakovanji analitikov. V preteklem tednu je bila čez lužo pozornost vlagateljev usmerjena v objavo poslovnih rezultatov tehnoloških gigantov (Microsoft, Alphabet, Meta Platforms in Amazon). Vsi so prikazali robustne rezultate, ki so presegali pričakovanja analitikov. Blestele so predvsem delnice družbe Meta Platforms, saj se je cena delnice ob objavi rezultatov povišala za 14 % ter tako dosegla 52-tedenski vrh.

Vlagatelji so namreč z velikim navdušenjem pozdravili poslovne rezultate nekdanjega Facebooka, katerega prihodki so po treh zaporednih kvartalih padanja končno zabeležili rast. Kljub temu pa so rezultate tehnoloških težkokategornikov zasenčili poslovni rezultati ranjene regionalne banke First Republic Bank (FRC), katere depoziti so v prvem kvartalu upadli za več kot 40 %. Tudi marčevska finančna injekcija s strani največjih ameriških bank v višini 30 milijard USD za FRC, ki je med vikendom prešla pod okrilje regulatorja (FDIC), ni bila dovolj.

Ob hitrem ukrepanju vseh deležnikov je JPMorgan prevzel depozite propadle banke ter večino sredstev, s tem pa nekoliko umiril dogajanja v bančnem sektorju ter vsaj zaenkrat pripomogel k omejitvi razsežnosti bančne krize. Ob novici so se na udaru znašle predvsem delnice regionalne banke PacWest, ki so upadle več kot 25 %, indeks ameriških regionalnih bank pa je v torek izgubil približno 4,5 %. Načeto zaupanje med vlagatelji se je pokazalo tudi v strmem upadu zahtevane donosnosti na 2-letno ameriško obveznico, ki je v preteklem tednu upadla za 17 bazičnih točk. Ameriško centralno banko tako čaka težka naloga iskanja ravnotežja v boju z inflacijo in hkratnem ohranjanju gospodarske stabilnosti.

Petkova objava jedrne CPE inflacije, ki ji Fed posveča največ pozornosti, je sicer na letni ravni pokazala upad za 0,1 odstotne točke in je tako za marec znašala 4,6 %, a je na drugi strani dodatne razloge za skrbi prinesla rast BDP na kvartalni ravni, ki je znašala 1,1 %, kar je bilo bistveno pod pričakovanji (2 %) in nakazuje na morebitno upogibanje gospodarstva pod težo strmega dvigovanja obrestnih mer. Na Japonskem je v preteklem tednu potekalo zasedanje centralne banke pod taktirko novopečenega guvernerja Kazua Uede.

Centralna banka je po pričakovanjih analitikov ohranila nespremenjeno politiko obrestnih mer kot tudi politiko kontrole krivulje donosnosti, kar je pripomoglo k oslabitvi jena napram ameriškemu dolarju. V Južni Koreji je odmevala objava poslovnih rezultatov SK Hynix, ki velja za drugega največjega proizvajalca spominskih čipov na svetu. Podjetje je v prvem kvartalu zabeležilo rekordno izgubo, ki je predvsem posledica šibkega povpraševanja. Na novico pa se je tečaj delnice odzval z rastjo, saj so vlagatelje pomirili poslovni obeti, ki kažejo na okrevanje panoge na krilih umetne inteligence.