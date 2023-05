V kraju Castel Bolognese blizu mesta Ravenna ob Jadranskem morju je umrl 80-letni moški. Odnesla ga je narasla reka Senio, medtem ko je kolesaril po cesti, ki je bila zaradi poplav zaprta za promet, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V kraju Fontanelice v pokrajini Bologna medtem danes pogrešajo dve osebi, potem ko se je hiša, v kateri sta živeli, zaradi neurja zrušila.

Na območju pokrajine Ravenna so zaradi slabega vremena evakuirali več kot 250 ljudi. Približno sto ljudi so prepeljali na varno v občini Faenze, še sto v Biancanigo di Castel Bolognese in približno 60 ljudi v občino Conselici. V pomoč civilni zaščiti in gasilcem, ki so ponoči opravili 400 intervencij, so vpoklicali tudi vojsko, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Šole v kraju Castel Bolognese so zaradi slabega vremena danes zaprte.

Obilne padavine so povzročile tudi dvig gladin nekaterih rek v deželi Emilija-Romanja. V luči tega so italijanske državne železnice FS v več delih severnoitalijanske dežele prekinile železniški promet. Prizadete so bile tudi prometne povezave s prestolnico dežele, Bologno. Župan Bologne Matteo Lepore je sporočil, da so poplave povzročile veliko gmotno škodo.

O hudih neurjih poročajo tudi iz dežel Ligurija in Toskana. Gladina reke Pad je zaradi obilnega deževja v zadnjih 24 urah narasla za več kot meter in pol. Po navedbah največjega italijanskega kmetijskega sindikata Coldiretti je poplavljenih več polj, sadovnjakov in vinogradov. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da močni nalivi in poplave ne bodo pomagali ublažiti pomanjkanja vode, s katerim se severna Italija sooča že dlje časa, še navaja Ansa.