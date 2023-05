V operaciji so sodelovale Belgija, Nemčija, Italija, Francija, Portugalska, Španija, Romunija in Slovenija, je sporočil Europol, ki poleg tega navaja še sodelovanje Brazilije in Paname. V Sloveniji so glede na sporočilo sodelovali preiskovalni sodnik in tožilstvo v Novi Gorici, pa tudi policija in uprava kriminalistične policije.

O racijah so že pred tem poročale posamične evropske države, med drugim Nemčija, kjer so sporočilo o tem objavila tožilstva zveznih dežel Bavarska, Posarje, Porenje-Severna Vestfalija in Porenje-Pfalško. V Nemčiji so preiskali okrog 100 poslopij, vključno z zasebnimi hišami, stanovanji, pisarnami in drugimi poslovnimi stavbami. Izvršili so približno 30 nalogov za aretacijo. Istočasno so racije v okviru skupne operacije, ki jo na prošnjo oblasti v Italiji, Nemčiji in Belgiji usklajujeta Europol in Eurojust, izvajale tudi oblasti v drugih državah.

Največja operacija proti kalabrijski mafiji doslej

O operaciji je poročalo tudi tožilstvo v Bruslju, od koder so sporočili, da so v Belgiji izvedli 25 racij, 13 ljudi so prijeli. »Brez dvoma gre za največjo operacijo proti kalabrijski mafiji v Evropi doslej,« je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik belgijskega tožilstva Eric Van Duyse. V Italiji je v operaciji po njegovih besedah sodelovalo 1400 policistov, v Nemčiji pa 1000. Preiskave naj bi temeljile na podlagi naloga belgijskega sodnika, ki je primere preiskoval od leta 2018, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

'Ndrangheta, ki ima sedež v Kalabriji na jugu Italije, velja za eno največjih in najvplivnejših kriminalnih organizacij v Evropi. Danes pridržanim med drugim očitajo pranje denarja, izogibanja davkom, goljufije in tihotapljenje drog. Kot navaja Europol, se je skupina v glavnem posvečala mednarodni trgovini z drogami iz Južne Amerike v Evropo, pa tudi v Avstralijo.

Kot so ugotovili, je mafijska skupina sodelovala s kolumbijskim kriminalnim združenjem in albansko skupino, ki deluje v Ekvadorju in več evropskih državah. Klani 'Ndranghete so bili poleg tega glede na zadnje ugotovitve udeleženi v mednarodni trgovini z orožjem, ki je potekala iz Pakistana v Južno Ameriko. Orožje naj bi zagotavljali v zameno za pošiljke kokaina.

Sledili so toku denarja

Preiskovalci so sledili toku denarja v obsežnem globalnem sistemu pranja denarja, v katerem je prihajalo do ogromnih vlaganj v Belgiji, Nemčiji, Italiji, na Portugalskem, v Argentini, Urugvaju in Braziliji. Kriminalna skupina je svoje dobičke vlagala v nepremičnine, restavracije, hotele, avtopralnice, supermarkete in druge komercialne dejavnosti, še navaja Europol.

Notranji minister Porenja-Pfalškega Michael Ebling je današnjo operacijo opisal kot »učinkovit udarec« mafiji. »Danes je bil poslan jasen signal, da v Evropi ni prostora za organiziran kriminal,« je sporočil.