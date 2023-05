Glede na navedbe ukrajinskega generalštaba je Rusija z območja Brjanska in z vzhodne obale Azovskega morja nad Ukrajino poslala skupno 26 brezpilotnih letal. 21 so jih sestrelili, med drugim tudi vse, ki so bili namenjeni nad Kijev. Med tarčami je bila tudi regija Dnipropetrovsk, kjer so ukrajinske sile sestrelile sedem dronov. Eden je pri tem poškodoval eno od upravnih stavb, kjer je nato izbruhnil požar.

Guverner regije Mikolajiv Vitalij Kim je medtem poročal o dveh dronih nad njihovim območjem. Enega so sestrelili, drugi je padel na zasebno stanovanjsko hišo, kjer pa ni bilo žrtev, navedbe Kima na Telegramu povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svojo zračno obrambo, vključno z ameriškim sistemom patriot, potem ko je zahodne zaveznice zaprosila za pomoč pri zaščiti pred ruskimi napadi na svoje energetsko omrežje. Kijev sporoča, da se že več mesec pripravlja na protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzela ruske sile.

Na jugu Rusije zagorelo skladišče goriva

V kraju Volna na jugu Rusije, blizu mostu, ki vodi na polotok Krim, je ponoči zagorelo skladišče goriva, pa je davi sporočil lokalni guverner. Poškodovanih ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev je prek Telegrama sporočil, da je zagorela cisterna z gorivom v vasi Volna, vzroka požara pa ni omenjal. Po prvih informacijah požar ni terjal poškodovanih, prav tako naj ne bi obstajala grožnja za bližnje prebivalce.

Volna leži na koncu mostu prek Kerške ožine, ki povezuje Rusijo s Krimom. Tega si ga je Moskva po mednarodno nepriznanem referendumu priključila leta 2014. Oktobra lani je most delno uničila eksplozija tovornjaka bombe, za katero je Rusija okrivila Ukrajino. Most velja za ključno povezavo pri dobavi zalog ruskim vojakom v Ukrajini.

V Rusiji in na Krimu se je zadnjih dneh pred pričakovano protiofenzivo ukrajinskih sil zgodilo več napadov in incidentov, čeprav Kijev ni prevzel odgovornosti za nobenega od njih. V soboto je bilo denimo skladišče gorica v Sevastopolu na Krimu tarča napada z dronom, v ponedeljek in torek pa sta eksploziji na železniških tirih povzročili iztirjenje dveh tovornih vlakov v bližini meje z Ukrajino.

Ruski obveščevalci prijeli saboterje, ki naj bi načrtovali napade na Krimu

Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da je aretirala člane ukrajinske sabotažne mreže, ki naj bi na Krimu, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, načrtovali vrsto napadov, vključno z atentati. Kot so navedli, so pridržali sedem oseb ter zasegli eksplozivne naprave in detonatorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sestavne dele bomb so po navedbah FSB v Rusijo pretihotapili iz Bolgarije prek Turčije in Gruzije. Sporočili so še, da je skupina načrtovala atentate na politične voditelje, med drugim na vodjo ruskih oblasti na Krimu Sergeja Aksjonova. »Nobenega dvoma ni, da so ljudje, ki so naročili te zločine, v Kijevu,« je družbenem omrežju Telegram zapisal Aksjonov. FSB je sporočila, da je skupina, ki so jo danes prijeli, februarja izvedla sabotažo na železnici.