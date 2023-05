Poleg Kopitarja sta za nagrado nominirana še Jack Hughes (New Jersey Devils) in Brayden Point (Tampa Bay Lightning). Oba se bosta za nagrado potegovala prvič. Podelili jo bodo v noči s 26. na 27. junij v Nashvillu na tradicionalni zaključni slovesnosti sezone v NHL.

Za 35-letnega Hrušičana pa je to tretja nominacija za to nagrado. Leta 2015 je bil med finalisti, sezono kasneje pa je nagrado tudi prejel.

Kopitar bi se lahko z zmago v glasovanju pridružil Waynu Gretzkyju, ki je nagrado v dresu kraljev prejel več kot enkrat. To je legendarnemu Kanadčanu uspelo v letih 1991, 1992 in 1994. Poleg obeh sta v tej kategoriji slavila še Butch Goring (1978) in Marcel Dionne (1977).

Slovenski zvezdnik Los Angelesa je to sezono v rednem delu tekmovanja dosegel 74 točk oz. 28 golov ter 46 podaj. S tem je bil še 15. najboljši po doseženih točkah svojega moštva. Večkrat je to uspelo le Gordieju Howu (17) v dresu Detroit Red Wings.

Kopitar je obenem zabeležil najboljšo znamko kraljev pri sodniških metih (55,9 %), bil je drugi po številu golov, podaj ter razvrstitvi +/- s +20. V sezoni, v kateri je odigral vseh 82 tekem rednega dela, je na klopi za kaznovane hokejiste preživel le štiri minute.

Bil je eden izmed 28 hokejistov, ki so odigrali vse tekme v sezoni in ob tem na ledu v povprečju preživeli več kot 20 minut (20:18). Ob tem je edini, ki je dosegel več kot 70 točk in zbral manj kot 10 kazenskih minut.

Trenutno je v nizu 247 tekem z največ eno dvominutno kaznijo. Nazadnje je bil večkrat izključen 1. januarja 2020 proti Philadelphii, in sicer dvakrat.

Hrušičan je doslej tudi edini hokejist kraljev, ki je sedemkrat odigral vseh 82 tekem rednega dela.

Je pa napadalec Los Angelesa v torek potrdil, da po izpadu v prvem krogu končnice proti Edmonton Oilers (2:4) na prihajajočem svetovnem prvenstvu elite za Slovenijo ne bo igral.

»Letos se na žalost ne bom udeležil svetovnega prvenstva. Imam nekaj manjših poškodb, ki so mi zdaj še dovolile igrati oz. je bilo še v redu. Glede na to, da nisem več najmlajši, si je treba vzeti čas, da se te stvari uredijo, tako da se bom zdaj dobro spočil in kmalu začel pripravljati na novo sezono,« je dejal Kopitar.