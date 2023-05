Ekipo podjetja Ovsenik v tem obdobju zaposluje izdelovanje historičnih tal za Tovarno Rog v Ljubljani. Izdelujejo jih iz prečno rezanega bora, skupna površina tal pa meri kar 1000 kvadratnih metrov. S tem projektom podjetje dokazuje svojo zmožnost in strokovnost pri delu z lesom.

Poleg izdelave tudi naravna zaščita za les

Poleg izdelovanja masivnih vrat in obnove ter repliciranja starega stavbnega pohištva je podjetje Ovsenik tudi distributer in uvoznik nekaterih blagovnih znamk, ki se ukvarjajo s predelavo in zaščito lesa. Med izstopajočimi blagovnimi znamkami so Auson, naravni zaščitni premazi za les iz borovega katrana; Lignolock, leseni žeblji ter pnevmatske pištole zanje. Poleg tega pripravljajo še linijo ožganega lesa po japonski metodi jakisugi. »Ko je tehnologija zatajila, smo se morali vrniti k tradiciji. Investirali bomo v najmodernejšo linijo za žganje desk za fasadne obloge,« je odločitev pojasnil Domen Ovsenik.

Ožgan les – inovacija z daljšo življenjsko dobo

Ožgan les je med procesom izdelave izpostavljen karbonizaciji, s čimer se lesni ogljik aktivira in tvori zaščitno plast, ki ga varuje pred vremenskimi vplivi, plesnijo, insekti in gnitjem. Hkrati se lesna vlakna zaradi karbonizacije stisnejo in postanejo bolj trdna, kar pripomore k njihovi obstojnosti. Tak les lahko zdrži več kot 50 let brez potrebe po vzdrževanju. Ovsenik ga nato premaže še z borovim katranom, da doseže res visoko vodoodbojnost. Tak les se uporablja za fasade ali notranje stenske obloge, pri čemer najraje uporabljajo les smreke.

Cenjeni tudi v tujini

Poleg tega ima podjetje še spletno trgovino pohištva, predvsem vrhunskih postelj, ki jih ne izdelujejo sami, vendar jih ponujajo zaradi povpraševanja po takih izdelkih. Vse njihove postelje so izdelane iz najkakovostnejših materialov in so oblikovane tako, da zagotavljajo udoben spanec.

Podjetje Ovsenik se lahko pohvali s številnimi zadovoljnimi strankami, navdušenimi nad kakovostjo njihovih storitev in izdelkov. Ti so zelo cenjeni tudi v tujini, kjer imajo že vrsto let uspešna poslovna partnerstva.

Jamstvo za kakovosten izdelek

Če iščete izdelovalca masivnih vrat oziroma želite obnoviti ali replicirati staro stavbno pohištvo, je podjetje Ovsenik zagotovo pravi naslov. Njihova dolgoletna tradicija in izkušnje ter strokovnost pri delu z lesom zagotavljajo, da boste prejeli kakovosten izdelek, ki bo trajal vrsto let.

