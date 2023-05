Kot je sporočila policija, so moškega preiskali in pri njem našli nož, ni pa nosil strelnega orožja. Pri sebi je imel tudi sumljivo torbo, ki so jo iz previdnosti nadzorovano razstrelili.

Incidenta, ki se je zgodil okoli 19. ure po lokalnem času, policija trenutno ne povezuje s terorizmom. Prav tako v dogajanju ni bilo poškodovanih, poroča britanski BBC.

Kralja Karla III. in kraljice soproge Camille v času aretacije ni bilo v Buckinghamski palači, je pa kralj pred tem tam v torek gostil avstralskega premierja Anthonyja Albaneseja.

Moškega so pridržali le nekaj dni pred sobotnim kronanjem, ki se ga bodo udeležili državni voditelji in člani kraljevih družin z vsega sveta. Kljub incidentu so se nočne vaje za sprevod ob kronanju na bližnjih ulicah odvile v skladu z načrti.

V sprevodu od Buckinghamske palače do Westminstrske opatije bo sodelovalo več tisoč vojakov, na poti pa pričakujejo ogromne množice ljudi.

Varnostna operacija, namenjena zaščiti poti med palačo in opatijo, je ena največjih v zadnjih letih. Vključevala bo ostrostrelce na strehah, pa tudi rentgene, kakršne uporabljajo na letališčih, in območje prepovedi poletov nad osrednjim Londonom.