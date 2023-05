Stavbo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so izbrali, ker novinarji na javnem zavodu, združeni v koordinacijo novinarskih sindikatov RTVS, že skoraj leto dni stavkajo. Pogajanja z vodstvom medtem niso prinesla pričakovanih rezultatov. Med stavkovnimi zahtevami so novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija in socialni dialog.

Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev ugotavlja, da je le profesionalen, odgovoren in avtonomen novinar lahko svoboden novinar. Novinarsko integriteto si vsak posameznik medtem gradi in ohranja samostojno, z lastno odgovorno in dostojno držo, s strokovnim delom ob spoštovanju etičnih in profesionalnih standardov. "Temelj te integritete je neodvisno delovanje v imenu javnosti in ne za ozke ali partikularne interese," so izpostavili.

Kot so poudarili, morajo novinarsko integriteto graditi, ohranjati in pred poskusi spodkopavanj vselej braniti in zagovarjati avtonomna in kompetentna uredništva medijev, ki morajo biti tako prva kot tudi prava zaslomba novinarjem. Javnost lahko naslavljajo in upravičujejo njeno zaupanje le z verodostojnim delom.

Sindikat novinarjev Slovenije pa bo predstavil rezultate ankete o delovnih pogojih novinarjev, ki so v marsikaterem pogledu zaskrbljujoči. Glede na anketo o delovnih in življenjskih pogojih novinarjev, ki jo je sindikat izvedel skupaj s Centrom za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede v Ljubljani, anketirani v povprečju za medij delajo 23 let, toda tretjino časa brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Največje nezadovoljstvo nad delovnimi pogoji čutijo pri sistemu vrednotenja delovnih mest, možnostih napredovanja in obsegu dela.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. maj za dan svobode medijev razglasila pred 30 leti, leta 1993, z namenom, da poudari vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob letošnjem dnevu opozoril, da je svoboda medijev povsod po svetu napadena. Ob tem je obsodil napade na novinarje ter širjenje dezinformacij in sovražnega govora. Po besedah Guterresa je vsa naša svoboda odvisna od svobode medijev, ki je temelj demokracije in pravičnosti ter bistvena pomena za človekove pravice. Guterres je opozoril tudi na vse večjo koncentracijo medijske industrije v rokah peščice in na propad številnih neodvisnih medijev.