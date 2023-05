Čeprav Koper na četrtem mestu za vodilno Olimpijo zaostaja kar 23 točk, je Zoran Zeljković najboljši slovenski trener v prvi ligi. Vodilne tri klube namreč vodijo tujci, Španec Albert Riera Olimpijo, Hrvat Damir Krznar Maribor in Ukrajinec Roman Pilipčuk Celje. Potem ko Koper drugače od Gorice v Stožicah ni postavil špalirja, s katerim tekmeci običajno počastijo ekipo, ki je postala državni prvak (Ljubljančani so si ga postavili sami z rezervnimi igralci, člani strokovnega štaba in pobiralci žog), je proti Olimpiji zaigral pogumno, a tudi naivno.

Koper sam odloča o svoji evropski usodi

»Ker je Olimpija izkoristila ponujene priložnosti, je njena zmaga zaslužena. Naš vstop v tekmo je bil slab, a se nismo predali, vztrajali, prikazali pogumno igro in imeli veliko priložnosti, a nogomet se igra za gole. Olimpija je zadela iz slabših priložnosti, kot so bile naše. Če bomo nekatere stvari popravili, smo na pravi poti,« je bil prvi vtis trenerja Kopra Zorana Zeljkovića. Koper je Olimpijo napadel s pritiskom že na njeni polovici in ji povzročil precej težav. »Oni pravijo, da mi nimamo nobenega sistema. Vedno imam načrt, včasih uspem, včasih ne,« je o taktiki povedal Zeljković. Ekipa je na četrtem mestu, ki vodi v kvalifikacije za konferenčno ligo. Danes se bodo pomerili z neposrednim tekmecem Domžalami, ki zaostajajo štiri točke. »Najbolj pomembno je, da na zadnjih treh tekmah sami odločamo o svoji usodi. Od prve minute bo treba zaigrati odločno in moramo biti boljši v obrambi. Z nekaterimi igralci, ki se vračajo po poškodbah, smo druga ekipa,« je optimist Zeljković, ki je imel med sezono veliko težav s poškodbami, saj je bilo na bolniški tudi po deset igralcev. Kaj pomenita za Koper Maks Barišič in Andrej Kotnik, je bilo vidno, ko sta vstopila v igro v drugem polčasu. »Analiza poškodb je pokazala, da gre za splet več okoliščin. V klub so prišli igralci, ki niso bili v tekmovalnem ritmu, treningi niso lahki, imeli pa smo tudi težave z igrišči,« je razkril Zeljković.

Ob Zeljkoviću na klopi Ivica Guberac

Potem ko je 42-letnemu Zeljkoviću lani v prvi sezoni v vlogi trenerja v prvi ligi vse šlo po načrtih, saj je s Koprom osvojil slovenski pokal in bil na pragu naslova državnega prvaka, je letošnja sezona veliko bolj turbulentna. V evropskem pokalu je izpadel že na prvi oviri proti Vaduzu iz Liechensteina, v slovenskem pokalu v četrtfinalu proti drugoligašu Aluminiju, v slovenski ligi se bori le za četrto mesto in bi trepetal za uvrstitev v Evropo, če se Olimpija in Maribor ne bi uvrstila v finale slovenskega pokala. »Zame je to zelo stresna sezona. Resnično se mučimo. Lani nam je nogometni moment velikokrat šel na roko, letos je malo drugače, a takšno je pač življenje. Še vedno verjamem, da se nam lahko vse zelo hitro obrne. Cilj pred sezono je bil Evropa. Verjamem, da ga bomo izpolnili in nato v Evropi pokazali drugačen obraz, kot smo ga lani poleti,« je optimist Zeljković. Vseskozi ima podporo predsednika kluba Anteja Guberca ter njegovega sina Ivice, ki opravlja vlogo športnega direktorja in na tekmah tudi sedi na klopi. »Za dolgoročno delo je mir zelo pomemben, vendar ne bežim od odgovornosti. Če sem jaz problem Kopra, bom odšel. Za vse igralce, ki pridejo v Koper, je to skupna odločitev. Verjamem, da je to prava pot, da bomo naredili večje uspehe,« je končal Zeljković.

Izidi 33. kroga: Domžale – Gorica 1:1 (1:0, Topalović 33; Kolobarić 63), Mura – Bravo 0:1 (0:0, Kramarič 94), Celje – Maribor 3:1 (1:0, Vuklišević 24, Matko 65, 92; Vipotnik 59), Tabor – Radomlje 1:2 (1:0, Marasović 11; Sokler 74, Korun 95), Olimpija – Koper 3:2 (2:1, Krdžalić 8, Sešlar 15, Elšnik 53/11m; Edonmwoyni 29/11 m, Kotnik 72). 34. krog: Maribor – Mura 3:1 (2:1, Cipot 4/avtogol, Morris 16/avtogol, Vipotnik 69; Zličić 22), danes ob 17.30: Radomlje – Olimpija, ob 20.15: Gorica – Celje, jutri ob 17.30: Bravo – Tabor, ob 20.15: Koper – Domžale. Vrstni red: Olimpija 73, Maribor (+1) 60, Celje 58, Koper 50, Domžale in Mura (+1) po 46, Radomlje 35, Bravo 34, Gorica 24 in Tabor 22.