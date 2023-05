Tokratna razstava v Galeriji P74 po navedbah galerije postavlja v središče izkušnjo nomadskega življenja sodobne umetnice in lastna vprašanja o poziciji, delovanju in vlogi v današnji družbi. Izhodišče za postavitev je kratki video z naslovom The Absence of Presence (2023). V njem se izmenjujejo videoposnetki in posnetki fotografij iz osebnega arhiva, vsi narejeni na potovanjih na umetniške rezidence. Poleg videa je razstavljeno še zvočno delo, ki je nastalo na umetničini nedavni rezidenci v New Yorku. Gre za kompilacijo posnetkov, kjer prevladuje zvok siren – ambulantnih in reševalnih vozil na nujni vožnji, ki asociirajo na različne oblike nesreč, stisk anonimnih posameznikov, družin in ustvarjajo nelagodje. Kot tretje delo je predstavljena knjiga White Cisgender Poetry (2023), ki poleg izbora fotografij avtoričinega arhiva prinaša še pesmi v bosanskem in angleškem jeziku.

Razstava bo na ogled do 23. maja.