Ko bolnika zdravijo samo še na daljavo

Posveti na daljavo, ki so se razmahnili med pandemijo covida, so v nekaterih ambulantah po pripovedovanju bralcev še vedno pravilo. Zdravstvo se le počasi vrača k stikom na štiri oči, je razvidno iz podatkov o pregledih bolnikov, razlike med praksami znotraj javnega sistema pa so ogromne.