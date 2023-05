Priznanje tržaškemu zboru Pinka Tomažiča

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je na prvomajskem slavju v Števerjanu Tržaškemu partizanskemu pevskemu zboru Pinka Tomažiča, ki praznuje 50. obletnico delovanja, vročil posebno priznanje za izjemno povezovalno vlogo med Slovenci v Italiji. Kot je dejal Arčon, so Slovenci v Italiji s svojim občutkom za skupnost, spoštovanjem tradicij in običajev ter zavedanjem pomena in sporočila praznikov zgled tudi za matično domovino. Poudaril je, da »ne smemo pozabiti, da je delo tudi prostovoljstvo, ki drži pokonci pevske zbore, orkestre, dramske skupine, športna in turistična društva«.