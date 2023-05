Zlobnega poslankinega čivka »Našli so izgubljenega PV« ne bomo komentirali, ker tega ni vreden – navsezadnje so pred desetimi leti na istem mestu opazili šefa stranke SDS z njegovo izbranko Urško Bačovnik. Bolj pomenljiv je sam prizor: Golob in Gabrova se po mestu sicer tradicionalno tople Sicilije sprehajata pod dežnikom. Kar pomeni, da sta šla tja daleč zaman iskat sonce – bolj varno, toplo, ceneje, morda celo malo manj deževno in predvsem brez SDS-ovih paparacev bi jima lahko bilo kar v Ljubljani.